Бортник: лишение гражданства Саакашвили - политическая расправа

РИА Новости Украина

Лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вряд ли вернется в Украину из-за риска экстрадиции в Грузию, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Я думаю, что в Украину Саакашвили уже не вернется, поскольку для него тут высок риск ареста и выдачи Грузии. К примеру, его могут обменять на кого-либо из Грузии", — заявил Бортник в среду РИА Новости.

По его словам, лишение гражданства Саакашвили является прямым последствием визита Порошенко в Грузию.

"Скорее всего, в рамках этого визита он получил документы, подтверждающие, что Саакашвили на момент получения украинского гражданства еще не вышел из грузинского. Возможно, есть доказательства, что у него есть еще какие-то гражданства. В любом случае, это элемент политической расправы", — считает политолог.

Бортник отметил, что если у Саакашвили нет другого гражданства, он становится "лицом без гражданства". По его словам, это означает, что любая страна может предоставить ему временные документы, в том числе вид на жительство.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.