Фурса: лишить Саакашвили гражданства – большая глупость

РИА Новости Украина

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии и бывшего губернатор Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.

Как заявлял член коллегии МВД Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

По данным АП, указ о лишении Саакашвили гражданства обнародован не будет, поскольку он содержит персональные данные.

"Не тот пиар, который нужен Украине"

Беда не в том, что лишили гражданства Михаила Саакашвили: за последние годы он подрастерял рейтинг и реальной альтернативой не был, отмечает на своей странице в Facebook экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Беда не в том, что президент Украины коварный политик. Это нормально для политика. Главное иметь чувство меры. И если ты красиво спустил в ноль высокий рейтинг Саакашвили, засадив того в Одессу, то зачем сейчас лишать его гражданства, когда он уже ни на что не влияет?" – задается вопросом эксперт.

Беда, по его словам, в том, что иностранные инвесторы опять увидят выборочное применение закона: "А отсутствие торжества закона — главный сдерживающий фактор для роста инвестиций в страну. И значит для роста экономики. Михо может быть шумным. И он будет шуметь в западной прессе. И это не будет тот пиар, который нужен Украине".

"Тем более, что в самой Украине нет никого, кто бы поверил в юридические причины лишения гражданства. Все эти зацепки были хорошо известны всем, когда гражданство присваивали. И новостями они не стали. Более того, пока гражданами Украины остаются Насиров и Коломойский, о других гражданствах которых всем хорошо известно, как и десятки других деятелей, то говорить о том, что "мы лишь выполняем закон" смешно. А нет хуже для власти, чем делать глупость и казаться смешной. А лишение гражданства Саакашвили – это большая глупость", – резюмировал Сергей Фурса.

Сергей Фурса/Facebook, 27 июля 2017

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него остался только украинский паспорт. Если это действительно так, то после указа Порошенко Саакашвили официально стал лицом без гражданства.