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    От взрыва мобильного в Херсонской области чуть не сгорело полдома

    (обновлено: )32501
    Сообщается, что в Голой Пристани результате взрыва мобильного телефона, который находился на диване, началось возгорание.
    На месте взрыва мобильного в Херсоне
    kherson.net.ua

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В одной из квартир города Голая Пристань Херсонской области начался пожар из-за взрыва мобильного телефона.

    По прибытию к месту вызова пожарными было установлено, что возгорание началось в комнате жилого дома — на диване, из-за взрыва мобильного телефона, сообщает kherson.net.ua. 

    Напомним, ранее в результате ночного пожара в ресторане-клубе "Пляжник" в Одессе сгорела большая часть сооружений, прилегающих к пешеходной зоне.

    Смотрите также: Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы

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