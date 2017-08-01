От взрыва мобильного в Херсонской области чуть не сгорело полдома

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. В одной из квартир города Голая Пристань Херсонской области начался пожар из-за взрыва мобильного телефона.

По прибытию к месту вызова пожарными было установлено, что возгорание началось в комнате жилого дома — на диване, из-за взрыва мобильного телефона, сообщает kherson.net.ua.

Напомним, ранее в результате ночного пожара в ресторане-клубе "Пляжник" в Одессе сгорела большая часть сооружений, прилегающих к пешеходной зоне.

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