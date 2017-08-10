Тотальная слежка за гражданами. Ольшанский о регистрации мобильных абонентов

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Регистрировать всех мобильных абонентов предлагают в Госспецсвязи. Там разработали соответствующий законопроект, который накануне согласовала Нацкомиссия по вопросам регулирования связи.

В Госспецсвязи планируют обязать мобильных операторов собирать персональные данные всех без исключения пользователей. Также предлагается восстановить ведение базы уникальных идентификаторов — IMEI-кодов.

Обосновывают законопроект тем, что отсутствие системы регистрации абонентов и уникальных кодов мобильных устройств затрудняет проведение мероприятий по нацбезопасности "в условиях кибернетических угроз".

Причины и последствия регистрации всех мобильных абонентов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель комитета по электронной коммерции Интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет-Инвест" Александр Ольшанский.

Фото из открытых источников Александр Ольшанский

Как вы оцениваете инициативы Госспецсвязи?

— На самом деле все это ложится в канву создания некой такой системы тотальной слежки за гражданами.

Никакого отношения, конечно, к безопасности это не имеет, потому что мы же при этом не отменим карточки, например, роуминговые, с которыми сюда могут приезжать люди. То есть для потенциального преступника нет никакой проблемы, я уже не говорю купить здесь карточку на какой-то левый паспорт, но просто взять любую импортную карту, которая ни к кому, ни к чему не привязана и использовать ее в Украине.

Поэтому с точки зрения борьбы с настоящими преступниками, террористами и прочее эта мера, мне кажется, малоэффективна.

Подобные мероприятия практикуют в других странах мира. В них распространено пользование мобильной связью только через идентификацию.

— К сожалению, мы полностью копируем опыт РФ. Там сначала была введена регистрация по паспорту всех этих карточек, а потом еще и привязка к этим мобильным картам Wi-Fi в публичных местах, то есть даже в публичном месте вы просто так воспользоваться Wi-Fi в ресторане или в кафе не можете или, по крайней мере, так должно быть по закону.

Понятно, что закон этот будет нарушаться, и это просто лишний повод оказать на кого-то давление, но реально это совершенно бесполезное действие, на мой взгляд, и вредное с точки зрения общей ситуации в стране. Вот так я бы сказал.

На бизнес наших мобильных операторов это может повлиять? Их могут обязать иметь определенные технические решения для того, чтобы проводить идентификацию?

– Это, конечно, потребует от них некоторых материальных вложений, но я не думаю, что это какие-то космические деньги.

Но, мне кажется, что граждане должны больше заботиться не о бизнесе, больше заботиться о том, чтобы государство не вмешивалось больше, чем нужно в их частную жизнь, и персональные данные людей по мобильным картам — это уже откровенно полицейская мера и не совсем понятна, почему это нужно делать.

О каких данных может идти речь? Например, при заключении контракта с мобильным оператором мы предоставляем персональные данные.

– То же самое будет касаться и предоплаченных карт, скорее всего. То есть закон говорит о том, что вы при покупке предоплаченной карты тоже должны будете регистрировать ее, то есть продавец, который вам продает, будет регистрировать эту карточку на какой-то паспорт.

Эта история ровно такая, как была когда-то с предъявлением паспорта в обменных пунктах валюты. То есть никакой реальной ценности для борьбы с преступностью это не представляет, но как мера по созданию некого полицейского государства. Это нехорошо.

Те абоненты, которые сейчас обслуживаются по контракту, они уже живут в полицейском государстве? О них все можно выяснить с помощью мобильного телефона?

– Да, это так. Доля контрактов сейчас очень маленькая, порядка 5%, по-моему. В основном, ими пользуются юридические лица и, кстати, условия там хуже обычно, чем по предоплаченным тарифам. Просто потому что проще вести учет расходов и проще организовать бухгалтерское обслуживание всего. Один большой контракт и на него подключают всю компанию.

Что скажете по инициативе восстановления базы IMEI-кодов?

– Это тоже такая вещь, очень странная, потому что на сегодняшний день IMEI-код не является идентификатором телефона. Они легко переписываются, эти коды, в самих телефонах их можно фальсифицировать.

Тоже мне не совсем понятно, зачем это делается. Просто я думаю, что для того, чтобы получить некое финансирование на ведение этой базы. Это, конечно, будет создавать людям проблемы, потому что люди покупают за границей эти телефоны, их нужно будет регистрировать в этой базе. Это уже все один раз было.

Читайте также: Невероятное подсознательное. Фантастические заявления украинских политиков

Почему не сработало?

— Потому что оно не работает. Оно не может работать, потому что при сегодняшних технических средствах IMEI-код в телефоне можно переписать. Значительный процент телефонов вообще существует с IMEI-кодом все нули. Просто переписываются и все.

Наши базовые станции нормально с такими кодами работают?

— А какой выход из этой ситуации? Это ж не мы это создали эту ситуацию, так получилось в мире, что у мобильного телефона на сегодняшний день нет устойчивого уникального идентификатора. Поэтому здесь ничего сделать нельзя.

Напомним, эксперт Вячеслав Кредисов считает, что кибератаки мало задели украинский бизнес, потому что он научился жить в условиях форс-мажора, а эксперт Виктор Валеев заявил, что антивирус не сможет полностью защитить от атак.