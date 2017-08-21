Януковичу назначили нового госадвоката

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Адвокат Максим Герасько сообщил РИА Новости, что Киевский центр предоставления правовой помощи назначил его защитником бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.

Ранее частный адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента, заявил о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам Януковича, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечека. Позднее он отказался от защиты Януковича из-за "особой сложности дела".

"Меня назначили его адвокатом. С ним еще не связывался, но хотелось бы. Это было бы правильно с точки зрения стандартов предоставления правовой помощи. Для формирования позиции защиты необходимо связаться с подзащитным", — заявил Герасько.

По словам адвоката, он уже связывался с предыдущим защитником Мешечеком, который рассказал ему, что в деле слабая доказательная база. Также Герасько заявил, что еще не начал знакомиться с материалами уголовного дела, однако вскоре намерен сделать это.

Напомним, дело против Януковича о госизмене является лишь одним из многих дел, которое Генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства. Судебное следствие по этому делу, также как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена для привлечения к ответственности Януковича и его окружения.

Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.