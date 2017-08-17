Госадвокат Януковича отказался защищать экс-президента

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Государственный адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил в суде, что отказывается от защиты из-за особой сложности дела.

"Я занимаюсь индивидуальной адвокатской практикой и не вхожу ни в одно адвокатское объединение, не имею помощников. Закон о бесплатной помощи исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников. Поэтому, учитывая особую сложность уголовного дела… считаю, что для более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела… Прошу принять мой отказ от исполнения обязанностей по защите… Януковича", — заявил Мешечек в четверг в ходе заседания.

Между тем, прокуроры выразили мнение, что адвокат должен продолжить защищать Януковича.

Коллегия судей удалилась в совещательную комнату для принятия решения по заявлению адвоката.

Напомним, дело против Януковича о госизмене является лишь одним из многих дел, которое генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства. Судебное следствие по этому делу, также как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в процессе посредством видеоконференции из российского суда. Суд в своем решении отметил, что Янукович "знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории РФ с целью уклонения от уголовной ответственности".

По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заверяют, что у них якобы есть доказательства того, что экс-президенту в Украине грозит реальная опасность.

Генпрокуратура неоднократно заявляла, что гарантирует Януковичу безопасность, и что в случае прибытия в страну экс-президента, он будет задержан и доставлен под конвоем в суд для избрания меры пресечения.

Обвинение ранее уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что беглый экс-президент не признал своей вины.