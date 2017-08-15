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    Суд перенес рассмотрение дела против Януковича о госизмене

    (обновлено: )1310
    На заседании во вторник суд допросил первого свидетеля по делу Януковича - экс-посла Украины при ООН Юрия Сергеева. Следующее заседание состоится 17 августа.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева принял решение перенести на 17 августа рассмотрение уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

    Владимир Путин и Виктор Янукович
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
    Недоказательные доказательства. О письме Януковича Путину

    "В деле объявляется перерыв до 10.00 17 августа", — сказал в ходе заседания председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

    На заседании во вторник суд допросил первого свидетеля по делу — экс-посла Украины при ООН Юрия Сергеева.

    Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

    Защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Мешечка.

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