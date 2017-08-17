Суд продолжит изучение доказательств по делу о госизмене Януковича

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в четверг, 17 августа, проведет очередное заседание по уголовному производству против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.

На судебном заседании, начало которого назначено на 10.00, суд вернется к изучению доказательств вины Януковича, предоставленных стороной обвинения. После этого свои доказательства невиновности экс-президента представит его защита.

Ранее суд взял паузу на одно заседание в изучении доказательств для допроса первого свидетеля со стороны обвинения экс-постпреда Украины при ООН Юрия Сергеева. Необходимость срочного допроса свидетеля возникла в связи с его коротким визитом в Киев из США, где он проживает.

Как заявил в конце прошлого судебного заседания журналистам прокурор по делу Руслан Кравченко, обвинение по делу против Януковича о госизмене осталось довольно показаниями экс-постпреда Украины при ООН, однако давать какие либо комментарии по этому поводу прокурор отказался, сославшись на то, что оценку показаний свидетелей должен давать суд.

Основная масса свидетелей будет допрошена судом после завершения изучения доказательной базы по делу.

Представители гособвинения ранее заявили, что всего прокуратура будут настаивать на допросе в суде более 140 свидетелей, среди которых, в частности, бывшее и нынешнее руководство Украины: глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Ходатайство о допросе свидетелей намерена заявить и защита Януковича, в ее списке также целый ряд высокопоставленных лиц, среди которых, в частности, президент Украины Петр Порошенко, Турчинов и Яценюк.

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Окончательный список лиц, которые будут допрошены, должен утвердить суд после изучения официальных представлений сторон процесса.

Дело против Януковича о госизмене является лишь одним из многих дел, которое генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства. Судебное следствие по этому делу, также как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в процессе посредством видеоконференции из российского суда. Суд в своем решении отметил, что Янукович "знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории РФ с целью уклонения от уголовной ответственности".

По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заверяют, что у них якобы есть доказательства того, что экс-президенту в Украине грозит реальная опасность.

Генпрокуратура неоднократно заявляла, что гарантирует Януковичу безопасность, и что в случае прибытия в страну экс-президента, он будет задержан и доставлен под конвоем в суд для избрания меры пресечения.

Обвинение ранее уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что беглый экс-президент не признал своей вины.

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Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".