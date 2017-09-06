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    Политика

    Швейцария потребовала от Киева доказательств по "золоту Януковича"

    (обновлено: )19110
    Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщил, что возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как будет установлено их незаконное происхождение.
    Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Швейцария передаст Украине арестованное золото, принадлежащее окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича, в случае предъявления Киевом доказательств его незаконного происхождения, сообщает ТСН со ссылкой на федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом", — говорится в сообщении.

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    По данным сайта, пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинскими судебными органами.

    Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью заявил, что около 500 килограммов золота, принадлежавшего окружению Януковича, арестовано в Евросоюзе. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что золото арестовано в Швейцарии, правоохранители предпринимают действия, чтобы оно было передано в бюджет Украины.

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