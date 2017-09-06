Швейцария потребовала от Киева доказательств по "золоту Януковича"

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Швейцария передаст Украине арестованное золото, принадлежащее окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича, в случае предъявления Киевом доказательств его незаконного происхождения, сообщает ТСН со ссылкой на федеральный департамент иностранных дел Швейцарии.

"Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом", — говорится в сообщении.

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По данным сайта, пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинскими судебными органами.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью заявил, что около 500 килограммов золота, принадлежавшего окружению Януковича, арестовано в Евросоюзе. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что золото арестовано в Швейцарии, правоохранители предпринимают действия, чтобы оно было передано в бюджет Украины.