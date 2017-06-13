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    Политика

    Публиковать решение суда по "деньгам Януковича" запретила прокуратура

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (593)

    (обновлено: )9
    Информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения отсутствует в Едином госреестре судебных решений.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Решение Краматорского городского суда о конфискации 1,5 миллиардов долларов, принадлежавших экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению, до сих пор не внесли в Единый реестр судебных решений по просьбе военной прокуратуры, сообщает "Украинская правда".

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Закрома Януковича: каждый день по миллиарду

    Ранее стало известно, что информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по состоянию на 12 мая отсутствовала в Едином госреестре судебных решений.

    "Постановлением Военной прокуратуры сил АТО о применении мер безопасности к лицам, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве от 21 марта 2017 года ГП "Информационные судебные системы" обязано принять меры безопасности в уголовном производстве по подозрению фигуранта уголовного производства в участии в преступной организации… в виде необнародования текста судебного решения по результатам рассмотрения обвинительного акта и соглашения о признании виновности… для доступа в Реестре до завершения досудебного расследования в уголовном производстве", — говорится в ответе и.о. гендиректора ГП "Информационные судебные системы" Дмитрия Дубинко на запрос руководителя отдела по борьбе с коррупцией Центра "Эйдос" Глеба Каневского.

    Украинская правда
    Ответ на запрос по суду о конфискации Денег Виктора Януковича

    Как сообщалось, семь зарегистрированных на Кипре компаний – держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) подали апелляционные жалобы на решение о конфискации "денег Януковича".

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    Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. При этом сам Янукович утверждает, что не имеет никакого отношения к арестованным средствам. 

    Ранее ГПУ перечислила все уголовное производства против Януковича
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