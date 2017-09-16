ГПУ готовит новые подозрения по расстрелу Майдана

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. ГПУ сообщит вскоре о новых подозрениях по ряду эпизодов о расстреле Майдана исполнителям и организаторам преступлений, заявил телеканалу "112 Украина" начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"По ряду эпизодов готовятся сообщения о подозрениях, но я пока их не могу озвучивать, это решение принимается следственным прокурором. Ведется системная работа, начиная с исполнителей и заканчивая тем, кого мы подозреваем в организации этих преступлений", — заявил он.

По его словам, суд тормозит принятие окончательных решений по "делам Майдана". При этом ни одна из жалоб ГПУ на нарушения со стороны судей не была рассмотрена.

"Есть одно уголовное производство по одному эпизоду, с июля 2014 рассматривается дело по факту избиения журналиста Еремея, что предшествовало его убийству. Три года по этому делу нет окончательного решения. Мы в этих случаях реагируем, там, где есть нарушения, где мы видим признаки нарушения судьями, — мы направляем жалобы в Высший совет правосудия. Именно их позиция может показать остальным, что нельзя нарушать закон. Из восьми наших жалоб, которые мы направили в этом году, еще ни одна не назначена к рассмотрению и неизвестно, когда будет назначена", — подчеркнул он.

Ранее первый глава Украины Леонид Кравчук рассказал, что в ночь избиения студентов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович был на охоте, потом ужинал в ресторане и пел в караоке.