Империя Авакова: внутренние и внешние дела главы МВД

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Должность главы МВД оказалась для гражданского министра Арсена Авакова не только выгодной, но еще и сверх прибыльной.

Во-первых, он получил огромный силовой ресурс в лице полиции и Нацгвардии.

Во-вторых, то, что он стал главой силового блока не заставило его расстаться с капиталом, который за эти годы приумножился.

В-третьих, на этом посту он может влиять как на внутри политическую жизнь, так и на внешнюю политику. В четвертых, это место позволяет ему легко избавляться от врагов и конкурентов и вызывать в их стане страх. И последнее, он может заниматься любым противозаконным делом абсолютно безнаказанно.

Империя имени Авакова

Не каждый из политиков умудряется оказаться в нужном месте в нужное время. Арсену Авакову в этом повезло. Он выбрал правильную сторону еще в 2013 году. Впрочем, другого быть и не могло, потому что на окружение Януковича экс-губернатор Харьковской области имел большой зуб.

В 2011-м бизнес владения Арсена Авакова журнал "Фокус" оценил в $283 млн. которое он сколотил будучи губернатором Харьковской области. Но, под давлением прошлой власти он был вынужден распрощаться с большей частью имущества. В 2011 году в собственность Харькова вернули ТЭЦ-3, позже Аваков продал газодобывающую компанию "Энергия-95", сеть супермаркетов "Восторг" и Салтовский хлебозавод. Но и на этом "черная" полоса не закончилась. Нацбанк отобрал лицензию у его банка "Базис". А в 2012 году городские власти вернули в собственность землю и отель "Киевский", который за 35,5 млн грн приобрела близкая к Авакову фирма, и впоследствии снесли его. Сам же Аваков сбежал от уголовного преследование за разбазаривание 700 га земли в Италию, где у него то же был бизнес, скромный по итальянским масштабам. Но сегодня можно смело говорить о том, что став министром семья главы МВД вернула практически все, что потеряла во времена Януковича. А его итальянские компании стали приносить прибыль.

"Министр нарушает закон о совместительстве, получая доходы от своей итальянской фирмы Avitalia s.r.l., да еще и врет в декларации о доходах, забыв указать, например в 2016-м 4 миллиона гривен дивидендов. А вот в декларации за тот же 2016, которую он подал в 2017-м — оказалось, что Аваков на все 100% владеет этой же компанией. Но миллионные доходы от этой фирмы министр решил уже не указывать. Есть такое подозрение, что главный полицейский прокрутил коррупционную схему и скрывает от Украины свое состояние", — считает нардеп Сергей Каплин.

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Кроме этого, министр опекается средствами выделяемыми иностранными донорами на так называемую реформу МВД. А недавно, как написал на свой странице в соцсети политический аналитик Дмитрий Корнейчук, в ведомстве был скандал между главой МВД и его советником и нардепом Антоном Геращенко.

"Аваков выяснил, что Геращенко со своим подельником-политтехнологом украли 90% денег, выделенных на сайт "Миротворец", Институт будущего, а также на все пиар-кампании, проплаченные Аваковым с 2014-го года. Геращенко умудрился продавать шефу даже в 10 раз дороже размещение его собственных блогов на "Украинской правде", — написал Корнейчук.

При том, что сливной бачок "Миротворец", куда заносят врагов нации из числе деятелей искусства и культуры, политиков и журналистов не угодных правящей власти, нежен главе МВД только для поднятия собственной значимости и демонстрации, как он помогает власти бороться с "внешними и внутренними врагами". Вешать ярлыки на людей без суда и следствия в духе украинских политиков.

Но Аваков идет дальше и не останавливается на достигнутом. Этим летом был фактически совершен рейдерский захват Социалистической партии Украины (СПУ), главой которой себя объявил советник Авакова, в прошлом борец с наркотиками со справкой о проблемах с психическим здоровьем, Илья Кива. Этим летом у Авакова появился и собственный телеканал Espreso.TV, владельцем которого он стал в паре с экс-премьер министром Арсением Яценюком и супругой народного депутата Николая Княжицкого Лариса.

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Чужой в теле Яценюка

Сегодня, имея под рукой полицию и Нацгвардию, а так же подразделения из бывших добробатов, министр может легко расширить свои владения. Период показной скромности пройден. А впереди наполеоновские планы.

"Аваков строит свою империю, которая включает в себе все: и силовой блок, и экономический, и масс-медийный, и политический. Он сегодня единственный реальный конкурент президенту. Мне Аваков напоминает "чужого" из голивудского триллера ("Чужой" фантастический триллер — Ред.), который вселяется в тело человека, в данном случае лидера народного фронта Яценюка, а потом из него выходит "убив хозяина". Вот он в него (Яценюка) вселился, развился и теперь он самостоятельный игрок. Амбиции Авакова достаточно широки. Потенциально Аваков мог бы создать под себя парламентскую силу при правильном политическом планировании, которая могла бы преодолеть барьер 5%. Но сегодня для него переход в открытую политическую игру чреват потерей кресла министра, началом конфликтов и раздора с Турчиновым-Парубием, которые хотели бы занять кресло министра МВД. Поэтому Аваков служит еще и сдерживающим фактором для этих персон. Но ближе к выборам, ближе к завершению этого политического цикла я не удивлюсь, если мы увидим Авакова во главе своей партии, своего проекта или же в качестве претендента на пост президента", — делится своими прогнозами с РИА Новости Украина политолог Руслан Бортник.

Порошенко Авакова не любит, не потому что он некрасивы, а потому что чувствует в нем конкурента, подчеркивает политолог. И потому что сегодня он фактически второй премьер-министр.

"Без его (Авакова) решения кабмин Гройсмана мало что может принять. Не смотря на то, что тучи над Аваковым сгущаются, и дело Трояна было сигналом, он в отставку сам не уйдет. А окружение президента пытается отправить Авакова в отставку теми же методами, как когда-то делали с Яценюком. Но Аваков на эти уловки не поддастся, а насильно его сбросить президент не сможет. Он побоится развала коалиции. Политически Аваков не будет сильным конкурентом на выборах, он не популярен, выиграть на выборах он не сможет, а вот в силовом плане его стоит опасаться. К тому же, он может помешать кому-то выиграть или же переметнуться к Юлии Тимошенко. Аваков сегодня политическая Золушка, которая выбирает женихов", — подчеркивает Руслан Бортник.

Уже давно, как стало известно РИА Новости Украина, на Банковой кусают локти за то, что отдали кресло главы МВД Народному фронту и легкомысленно отнеслись к кандидатуре Арсена Авакова, который сегодня держит всех в ежовых рукавицах.

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