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    "Очнулся в гипсе". Онищенко упал с коня

    (обновлено: )19510
    На фото народный депутат Александр Онищенко лежит на больничной койке с забинтованной левой рукой. По его словам, он упал с коня и "очнулся в гипсе".
    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Александр Онищенко упал с коня и повредил руку.

    "В жизни так бывает. Слетел с коня, очнулся в гипсе", — написал он снимок в Instagram.

    На фото депутат лежит на больничной койке с забинтованной левой рукой.

    instagram.com/aleksandr_onyshenko
    Александр Онищенко в больнице

    Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении нардепа Александра Онищенко.

    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН
    Пленки Онищенко: добро, зло или так себе

    Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

    Ранее нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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