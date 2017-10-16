Онищенко отреагировал на заявление Холодницкого о заочном суде

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Сбежавший нардеп Александр Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по перепродаже газа, считает, что процедура заочного осуждения в его отношении невозможна. По словам Онищенка, его адвокатам не известно о направлении в суд ходатайства о заочном осуждении.

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"При рассмотрении такого ходатайства, участие адвоката обязательно. Мои адвокаты давным давно направили в НАБУ свои документы и раз их никто не вызывал, значит такое ходатайство судом не рассматривается", — заявил Онищенко в комментарии "Украинской правде".

Онищенко также заявил, что заочное производство не возможно по отношению к лицам, имеющим политическое убежище в другой стране и по украинскому процессуальному закону, уголовные дела в отношении таких лиц должны передаваться в страны их проживания.

"В том случае, если украинское правосудие, все же начнет такой процесс — это будет явным нарушением моих прав, что в очередной раз укажет на политический характер этого дела", — подчеркнул нардеп.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении нардепа Александра Онищенко.

Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.