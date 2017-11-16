НАБУ Vs. НАПК. Власть и коррупция - вместе навеки

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В числе главных целей победившего Майдана пришедшие к власти политики заявили тотальное искоренение коррупции.

Но за три с половиной года позорное явление не только не исчезло, а усилилось в разы. Создание целого ряда органов по предотвращению взяточничества в Украине оказалось фикцией, которая только подчеркнула беспомощность и откровенное нежелание бороться с наболевшей проблемой.

Удар по Банковой

Громом среди ясного неба для власти, которая на каждому шагу рассказывает о том, как эффективно борется с коррупцией, стало заявление главы департамента финансового контроля и мониторинга, Нацагентства по предотвращению коррупции Анны Соломатиной о том, что оно напрямую курируется Банковой.

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"Меня и двух сотрудников вызвали в Администрацию президента в сентябре этого года", — рассказала она. "Человек, с которым мы встречались, представился куратором НАПК со стороны АП, и предлагал, чтобы в будущем все проекты решений, которые готовит департамент, сначала согласовывали с ним. На что я ответила отказом. Суть в том, что было по два вывода проверки деклараций должностных лиц, одна — которая не нарушала требования законодательства, другая — нарушала. Перед их публикацией надо было согласовывать, какую из них можно обнародовать".

Помимо этого, по словам чиновницы в НАПК, в ведомстве практикуется подделка проверки деклараций высокопоставленных чиновников, в том числе, умышленное скрытие значительных нарушений в ходе проверок деклараций топ чиновников лояльных к власти.

На фоне того, какое внимание уделяется провластными СМИ теме успешной борьбы с коррупцией, слова Соломатиной стали настоящим ударом по позициям Банковой.

Вечный бой

И хоть президент Петр Порошенко назвал произошедшее "информационной войной", эксперты, которые прекрасно разбираются во внутренней "антикоррупционной" кухне такое положение дел не удивляет.

Так, по мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, в Украине правоохранительные и антикоррупционные органы занимаются "охраной коррупции".

"Борьба с коррупцией стала бизнесом и устранением конкурентов. Борьба с коррупцией — это когда одна ОПГ пытается уничтожить другую, менее сильную и удачливую. Болею за всех участников хороводов. Жаль одного — этот… цирк обходится налогоплательщикам в более чем 2 млрд.грн. на САП, НАБУ, НАЗК; 5 млрд.грн. на ГПУ; около 47 млрд. грн. на МВД в год", — написала Лукаш в Facebook.

При этом, как уточнила она, страна лидирует в европейском и мировом рейтингах коррупции.

"Дороговатые артисты, которые всегда объяснят, что им мешает работать. У них — вечный бой! Вечный! Быстрее не получится. Раз так дорого и бесполезно, то пора их переводить на самоокупаемость. Отдавать бюджетные деньги сегодня на борьбу с коррупцией — это то же самое, что выделять водку на борьбу с пьянством", — отметила юрист.

Видимость борьбы

О том, что функционирование огромного количества органов, которые в Украине занимаются борьбой с коррупцией является только фикцией говорит и юрист Ростислав Кравец.

"Количество антикоррупционных органов в качество не переходит", — отмечает специалист. "Думаю, что такая же судьба ждет антикоррупционные суды, на создании которых настаивают антикоррупционеры. Но пока не будет реального решение не плодить коррупцию ничего не изменится, будет одна лишь видимость борьбы. Затраты на многочисленные органы в воюющей стране только увеличиваются, а результаты деятельности практически нулевые. Хотя, по сути, эффективность работы зависит не от выделяемым сумм, а от желания первых лиц государства. О чем говорить, если за все время работы новой власти мы увидели только е-декларации, да и те оказались лишь фикцией".

Юрист вполне допускает, что первые лица государства могут вмешиваться в работу антикоррупционных органов.

"Такое имеет место в судебной системе, поэтому может быть и в этом случае. В Администрации президента действительно имеются лица, которые занимаются контролем государственных органов, в том числе и антикоррупционных. На сегодняшний день вся страна видит недееспособность всех этих ведомств", — подытожил Кравец.