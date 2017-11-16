наверх
16.11.201717:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    НАБУ возбудило дело в отношении Юрия Луценко

    (обновлено: )901180
    Уголовное производство связано с расследованием фактов незаконного обогащения генерального прокурора Украины.
    Юрий Луценко и Назар Холодницкий на заседании Регламентного комитета
    УНИАН

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин в четверг.

    Ранее Юрий Луценко заявил, что детективы НАБУ незаконно прослушивали более ста чиновников.

    "По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

    Фото со страницы Рената Кузьмина в Facebook
    Принтскрин со страницы Рената Кузьмина в Facebook

    При этом он отметил, что это уже пятое уголовное дело в отношении Луценко.

    В подтверждение своих слов Кузьмин опубликовал фотокопию письма НАБУ от 3 ноября 2017 года, в котором сообщается, что уголовное дело возбуждено на основании решения следственного судьи Соломенского райсуда Киева. Дело возбуждено по предварительной квалификации "незаконное обогащение".

    Смотрите также: Погребинский: экстрадиция Саакашвили — пустая угроза от Луценко

    В январе НАБУ открыло уголовное дело о коррупции в связи с назначением Юрия Луценко генпрокурором.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших