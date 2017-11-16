НАБУ возбудило дело в отношении Юрия Луценко

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко, сообщил бывший первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин в четверг.

Ранее Юрий Луценко заявил, что детективы НАБУ незаконно прослушивали более ста чиновников.

"По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Рената Кузьмина в Facebook Принтскрин со страницы Рената Кузьмина в Facebook

При этом он отметил, что это уже пятое уголовное дело в отношении Луценко.

В подтверждение своих слов Кузьмин опубликовал фотокопию письма НАБУ от 3 ноября 2017 года, в котором сообщается, что уголовное дело возбуждено на основании решения следственного судьи Соломенского райсуда Киева. Дело возбуждено по предварительной квалификации "незаконное обогащение".

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В январе НАБУ открыло уголовное дело о коррупции в связи с назначением Юрия Луценко генпрокурором.