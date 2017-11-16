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    Аналитика и комментарии

    Титушки над законом. Соцсети о сотрудничестве СБУ и С14

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    Скандальное заявление лидера националистической организации С14 Евгения Карася о сотрудничестве с СБУ стало причиной немыслимой шумихи не только в отечественных СМИ, но и в соцсетях. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Радикалы С14
    vesti-ukr.com

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Один из лидеров националистической организации С14 Евгений Карась заявил о сотрудничестве со Службой безопасности Украины. В частности, СБУ передает С14 информацию о "сепаратистских" митингах, проведение которых планируется уточнил он в интервью интернет изданию Liga.net.

    По словам Карася, аналогичную информацию спецслужба передает и другим организациям, в частности батальону "Азов", и "Правому сектору". Спецслужбы просят националистов оказывать помощь в борьбе с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих митингов, отметил Карась.

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    Наряду с этой информацией появилось сообщение о том, что националистов из С14 внесли в международную базу Консорциума по исследованию и анализу терроризма (TRAC). Все эти скандальные новости не оставили равнодушными многих украинцев, став одной из главных тем, обсуждаемых сейчас в соцсетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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