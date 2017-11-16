Монтян: террористы из С14 как чудили по приказу СБУ, так и будут чудить

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Полувоенная правоцентристская радикальная группа, которая имеет тесные связи с националистической украинской партией "Свобода", С14 (Сич) составила компанию "Правому сектору", который в это список угодил ранее. Она была основана в 2010 году и названа C14 в честь слогана скинхэдов из 14 слов: "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей", американского нациста Дэвида Лейну. Но, в те годы вели себя тихо и практически не выступали. Пик их активности и популярности пришелся на 2013-2014 годы, они приняли активное участие в беспорядках на Майдане. Лидер C14 — Евгений Карась или "Вортекс" вербовал своих членов среди футбольных болельщиков: "Динамо" Киев, "Металлист" Харьков и "Шахтер" Донецк. Члены С14 обвинялись в преступлениях на почве ненависти (распространение расистских материалов и нападения на рынки, владельцы которых не являются этническими украинцами).

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Сегодня, как признался лидер группы, а точнее официально зарегистрированной в Минюсте общественной организации Евгений Карась, они тесно сотрудничают с СБУ и выполняют их поручения — СБУ передает С14 информацию о "сепаратистских" митингах, проведение которых планируется. По словам Карася, подобную информацию спецслужба передает также другим националистическим организациям, в частности батальону "Азов", и "Правому сектору", а также и другим. Карась отметил, что спецслужбы просят националистов оказывать помощь в борьбе с "угрозами", которые могут возникнуть во время этих митингов.

Парадокс этой истории в том, что с терроризмом в Украине у нас борется СБУ, но, в то же время СБУ поддерживает С14, которая на днях официально получила статус террористической организации, вместе с "Правым сектором". При этом, рассчитывать на то, что уже завтра СБУ примет меры и разгонит эти радикальные группы, не придется, они это не сделают, рассказывает РИА Новости Украина адвокат Татьяна Монтян.

"То, что они попали в этот список говорит о том, что наши европейские друзья решили слить одну из своих швалей выкормленную ими же. То, что они попали в список, ровным счетом ничего не дает. Ничего им не будет, они как чудили по приказу СБУ, так и будут чудить. Толку от того, что кто-то попадает в список террористов нет. Все знают, что такое ИГИЛ, но Америка не перестала поддерживать ИГИЛ. А теперь деятели из С14 вообще загордятся, что попали в список террористов, как гордятся тем, что служат СБУ, и СБУ им ничего не сделает", — отмечает Татьяна Монтян.

Как считает адвокат, упущено время, когда надо было наводить порядок с радикальными группировками, которые сегодня существуют официально — зарегистрированы в Минюсте, как общественные организации.

Фото со страницы С14 в Facebook Радикалы С14

"В качестве общественной организации они принимают участие в распиле грантов КГГА. Были пойманы в этом году на скупке голосов студентов, за это у них отобрали часть голосов на получения гранта. Они себя великолепно чувствуют и поддерживаются на самом высшем уровне. У них все хорошо. По указке своих кураторов устраивают акции, в тех же судах. Просто так попасть в здание Высшего специализированного суда, где заглядывают даже в задницу и внимательно проверят, не несете ли вы там взрывчатку, нельзя. Они же спокойно проходят в зал судебных заседаний. На дело Коцабы врывались толпы этой швали и вели себя там, как хотели, судьи на это не реагировали. А если бы простой человек так себя вел в суде, даже не представляю, что с ним было, а их не трогают, потому что они пришли по согласованию с властями", — подчеркивает адвокат.

Они работают на власть, они это не скрывают и этим хвастаются. А все эти байки про терорганизацию, это чисто посмеяться. Европа и Америка добивалась полного крушения Украины, как государства, превращения страны к руинам и приведения к власти самых вонючих отбросов, какие есть в стране, чего они и добились, констатирует Татьяна Монтян.