Гори, гори ясно. После сожжения флага отношения Украина-Венгрия на волоске

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандал с флагом Венгрии

На Закарпатье скандал вокруг венгерского флага набирает обороты. Венгрия вызвала на "ковер" украинского посла из-за инцидента, а полиция возбудила уголовное дело. МИД Венгрии требует немедленно наказать виновных, а вот украинские власти пока молчат.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября, когда в Берегово Закарпатской области проходил марш, приуроченный к годовщине создания Карпатской Сечи. Члены ВО "Свобода" сняли флаг Венгрии со здания горсовета и пытались его поджечь, сообщил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль. И это при том, что флаг Венгрии вывешен на горсовете Берегово одновременно с флагами Украины, Евросоюза и муниципальным флагом.

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Реакция Венгрии

Реакция венгерских властей не заставила себя долго ждать. МИД Венгрии возмутился срывом флага в Берегово и потребовал от украинских властей наказать виновных. По словам главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, в европейских странах подобные действия недопустимы, а те, кто снял флаг Венгрии, должны быть немедленно задержаны и наказаны.

Позже стало известно, что из-за инцидента с флагом Венгрия вызвала украинского посла. Министр иностранных дел Венгрии призвал украинскую власть сдерживать националистические проявления этих организаций.

По его словам, "в стране, где хорошо функционируют государственные институты и которая стремится интегрироваться в евроатлантические структуры, не должны мириться с этим выступлением и подобными ему".

Москаль: Полиция пассивно наблюдала

Однако больше всего в данной ситуации удивила позиция полиции. По словам губернатора Закарпатья Геннадия Москаля, она "пассивно наблюдала за провокацией в Берегово". "Ксенофобские акции с участием людей с закрытыми лицами, которые прикрываются патриотическими лозунгами, недопустимы в Украине, а особенно в многонациональных регионах, одним из которых является Закарпатье. В связи с этим совершенно непонятна позиция полиции, которая пассивно наблюдала за провокацией в Берегово. Оценку ее бездействия должно дать руководство МВД, куда уже направлено соответствующее обращение. Советую заезжим "гастролерам" учить украинское и международное законодательство относительно использования национальной символики в Украине, а не срывать флаги национальных общин, как это было в Берегово", — заявил губернатор.

При этом он заверил, что силы, которые устроили провокацию, не имеют никакой поддержки в Закарпатской области и что большинство ее участников приехали в Берегово из соседних областей, прежде всего — Львовской.

Осудил действия "свободовцев" и мэр Берегово Золтан Бабяк. Он назвал произошедшее "акцией экстремистов, целью которой было вызвать чувство страха".

"Сейчас отношения между Украиной и Венгрией не безоблачны, что автоматически сказывается и на отношениях между двумя нациями. Несмотря на это, в нашем городе удалось сохранить мир между национальностями, спокойствие, толерантность, что всегда было характерно для мультикультурного Берегово, где проживают представители разных национальностей. Именно поэтому для нас непонятно все то, что произошло в воскресенье, 12 ноября, в нашем городе", — написал он у себя в Facebook.

Бабяк также обратил внимание на действия правоохранителей, которые, по его словам, "пытались контролировать события акции, однако им не удалось, например, помешать сорвать национальный флаг венгров из здания городского совета".

Что говорят в полиции

Полиция пока никак не комментировала возникший скандал. Известно, что по инциденту с венгерским флагом открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

Виновным грозит наказание в виде штрафа или ареста до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Полиция проводит следственные действия.

Сейчас устанавливаются личности хулиганов. Известно, что большинство из них приехали из соседних областей.

По материалам из открытых источников интернет