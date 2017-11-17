"За шпионаж". В Белоруссии задержали украинского журналиста - Аласания

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил о задержании в Белоруссии собкора Украинского радио (входит в структуру НОТУ) Павла Шаройко по обвинению в шпионаже.

"Задержан собкор UA: Украинское радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко", — написал Аласания в пятницу в Facebook.

Он сообщил, что от официальных ответов на запрос украинской стороны "посольство Белоруссии пока уклоняется". При этом, по его собственной неофициальной информации в Белоруссии, задержанному журналисту выдвинуто обвинение в "шпионаже".

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Комментариями правоохранительных органов Белоруссии РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось, что гражданин Украины приговорен белорусским судом к трем годам и трем месяцам в колонии усиленного режима за незаконное перемещение через границу ружья и патронов.