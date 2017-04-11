На первой кнопке. Аласания о перспективах УТ-1

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал председателем правления Зураба Аласанию. Изначально на должность главы Национальной общественной телерадиокомпании претендовали восемь человек.

Во втором туре конкурентом Аласании был руководитель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Олег Наливайко. За него во втором туре проголосовали семь человек, а за Аласанию десять. Голосование было тайным.

Читайте также: Карасев: Кабмин давит на собственность и телеканалы олигархов

Подробности избрания председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы его глава Зураб Аласания.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які передусім цілі ви ставите собі на цій посаді?

— Мета залишилася незмінною за всі три роки. Все ж таки треба будувати в країні суспільне мовлення. Потрібна повна реструктуризація державної компанії УТ-1. Основний важіль — це бюджет, який всередині компанії ми можемо переструктурувати. Раніше ми ніяким чином не могли цього зробити. Якщо ти на рік маєш статтю на видаток, то ти не можеш її змінювати. А це ж телебачення і радіо. Щодо людей, за чотири роки штат має скоротитися приблизно до 3800 людей з 7000, які є зараз. Але з перенавчанням. Основне завдання — показати інший контент. За рік ми маємо закривати по закону 616 тисяч годин, а це означає, що якась кількість людей просто не зможе працювати. Якщо технології не вдасться оновити, доведеться звільнити більше 4000 людей.

Яким чином зміниться мовлення в регіонах?

— Ми дуже хотіли б залишити можливість працювати ті 2-3 години. Зараз у них невелике покриття. Вони обмінюються інформацією один з одним і запускають безперервні повторення, а вночі мовлення взагалі припиняють, хоча це теж незаконно. Ми хочемо дати можливість працювати місцевим відділам 2-3 години локально, а решту ми будемо закривати серйозним продуктом, який ми закупатимемо за кордоном. Ми змінемо директорів. Вони були зв'язками з місцевою владою і досить від неї залежать, хоча формально ніякої залежності нібито немає. Тепер ми змінимо їх через конкурси, введемо вільних людей, які будуть опікуватися тільки господарчими справами, а творчими справами будуть опікуватися абсолютно окремі люди на місцях.

Яким чином тепер фінансуватиметься суспільне мовлення і чи вистачить грошей на купівлю контенту?

— Ми говорили про реструктуризацію бюджету. Поки що з 100% бюджету 3% йшло на програми та на вироблення програм. Це навіть не смішно. А решта йшла просто на утримання компанії. Так не має бути. Окрім того, з кожним роком будемо скорочувати і кількість філій, і кількість людей. І тоді ці гроші будуть направлені на техніку і на покращення контенту.

Чи зміниться щось з телецентром в Києві?

— Закон не дозволяє таке робити. Вони навмисне записали так, що ми не можемо розпоряджатися майном, тому що воно належить Кабміну. Зараз йдуть дуже серйозні суперечки між нами в команді, щоб зробити окрему студію і потроху переводити людей. Це страшенно важкий комплекс, зав'язаний на супутники та старі технології. Одразу все прибрати звідси не можна. Сподіваюсь, що за три-чотири роки змінимо закон і він нам дозволить хоча б продати, віддати чи здати в оренду майно. Нам вистачить триповерхового будинку.

Який відсоток буде виробляти власний продакшн?

— Сподіваюсь, від 40% до 60%. Він змінюється в залежності від ринку. Світової моделі немає. Я був в дуже багатьох компаніях, вони орієнтуються на ринок. Якщо є вільні продюсерські руки і мають класні пропозиції, тоді купуються назовні.

Чи зміниться якось інформаційна служба?

— Надія на побудову "ньюз-хаусу". Ми маємо домовленості з донорами. Це серйозний проект розрахований на 2,5 роки, який об'єднає всю країну.

Ким ви бачите свого глядача?

— Ми намагаємося зробити так, щоб закон нам не казав працювати для всіх. Ми маємо займати конкретне місце, щоб це не шкодило професійності. Водночас нам кажуть, що ми маємо піднімати свої рейтинги і вимагають транслювати дитячі чи релігійні програми, а вони точно рейтингів не дають. За рейтинги будемо боротися розважальними програмами. Решта буде слідкувати за тим, щоб вони не переходили кордони.

Яку роль ви відводите радіостанціям в суспільному мовленні?

— Головну, тому що вони більш оперативні ніж телебачення і скоріше можна щось змінювати. Я дуже сподіваюсь, що саме радіо змінить негативне відношення до УР та УТ-1. Розмовний ефір скоріше за все стане першим. Я розумію, що Голос Столиці теж претендує на цю нішу, і це правильно, бо розмовне радіо майже зникло з ефіру взагалі. І УР-1, як не дивно, було на шостому місці в цьому вимірі, і перші п'ять займали музичні радіостанції. Так що у нас є надія.

Розкажіть про ваше ставлення до системи, коли за телебачення платять глядачі? Чи можливе щось подібне в Україні?

— Сподіваюсь, але нам все менше і менше платять. Прямо скажемо, люди ненавидять платити, особливо за телебачення, бо інформації вільної повно хоча б в інтернеті. Німеччина платить 25 євро за місяць і там кожен громадянин має, незалежно від домогосподарства, телебачення. Є у тебе телефон — ти платиш. Так само в Британії. Але я не сподіваюсь робити це в наступному році. Якщо мій перший строк буде закінчуватися і ми зможемо показати, що телебачення і радіо стало для людей чимось потрібним, тоді я зможу звернутися до людей.

Просто хотілося б розуміти, наскільки можлива незалежність при державному фінансуванні, а не суспільному.

— Воно не має жодного відношення. Економічний тиск можливий, але він бюрократичний. Питання фінансування в бюджеті прописано.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы экс-гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил, что если СБУ запретит Самойловой въезд, Россия не сможет перевыбрать конкурсанта на Евровидение-2017.

Также он заявил, что причины его ухода с поста гендиректора НТКУ и причины отказала команды от организации Евровидения-2017 один и те же.