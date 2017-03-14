Поездку Самойловой на Евровидение-2017 РФ планировала с осени - Аласания

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины примет решение о допуске или недопуске российской певицы Юлии Самойловой на территорию Украины для участия в Евровидении-2017 после того, как проверит информацию о том, действительно ли певица выступала в Крыму.

Выбор певицы от РФ прокомментировал экс-гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Если СБУ запретит Самойловой въезд, Россия не сможет перевыбрать конкурсанта. Ее выбрали за полчаса до окончания этого срока. Я думаю, что это сделано специально, потому что ее готовили давно, осенью началась подготовка. Ведь песня не пишется за один день, ее авторы уже работали с Евровидением", — считает Аласания.

Российский Первый канал в воскресенье, 12 марта, сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".

Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Девушка много раз побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

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Выбор РФ спровоцировал волну критики как в Украине, так и в самой России. В частности. выяснилось, Самойлова выступала в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Клмкин назвал выбор Самойловой — "очередной провокацией РФ".

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.