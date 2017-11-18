Стало известно, кого надо "благодарить" за срыв концерта Райкина в Одессе

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Активную роль в срыве концерта в Одессе российского артиста Константина Райкина сыграло движение ГИЯ (ДІЯ), организованное внефракционным народным депутатом, бывшим лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем. Об этом сообщил одесский активист Сергей Стерненко, обеспечивающий "медийное сопровождение" протестной акции.

Накануне вечером в Одессе группа радикально настроенных активистов сорвала моноспектакль Константина Райкина "Над балаганом небо…". Активисты обвинили Райкина в антиукраинской позиции, в частности в поддержке аннексии Крыма Россией.

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"Сегодня был хороший вечер. Спасибо, друзья, за поддержку. Приятно знать, что то, что ты делаешь, нужно твоим согражданам. Отдельного уважения заслуживают Альберт Кручинин, ГИЯ (Государственная инициатива Яроша), Сергей Александрович Ходияк и Национальное сопротивление, "Сокол" и группа Небезразличных, что играли очень важную роль в протесте по Райкину. Без вас бы ничего не получилось. И отдельное спасибо за ваши распространение стримов. Информационная работа в таких вещах — уже залог половины победы", — написал на Стерненко на своей странице в Facebook.

Facebook Сергея Стерненко Комментарий Сергея Стерненко

Он также опубликовал видеоролик, в котором среди прочего заявил, что следующим, чей концерт будет сорван в Одессе, станет исполнитель Макс Барских, ранее получивший в Москве премию "Золотой граммофон-2017".

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Как сообщало РИА Новости Украина, во вторник, 14 ноября, Лорак, получившая ранее премию "Золотой граммофон-2017" в Кремлевском дворце в Москве, неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве, сорвав бурные овации зала. Примечательно, что выступление Лорак не было заявлено в афише мероприятия.