В Одессе выступит Константин Райкин

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 июня, в 19.00, на сцене Украинского театра зрителей в Одессе состоится поэтический моноспектакль российского актера Константина Райкина "Над балаганом небо…". Об этом пишет "Одесская жизнь".

Со сцены прозвучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина. Поэзию будет сопровождать музыка знаменитого Нино Рота.

Ранее сообщалось, что в Одессе представители ряда патриотических организаций провели митинг у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы, требуя остановить выступление и изгнать исполнительницу и лишить ее гражданства Украины. Позже организаторы концерт отменили, а возле самого ночного клуба произошли столкновения. Полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство".