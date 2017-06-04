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    Культура

    В Одессе выступит Константин Райкин

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (293)

    (обновлено: )12031
    Согласно информации, со сцены прозвучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина.
    Режиссер Константин Райкин перед показом спектакля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 июня, в 19.00, на сцене Украинского театра зрителей в Одессе состоится поэтический моноспектакль российского актера Константина Райкина "Над балаганом небо…". Об этом пишет "Одесская жизнь".

    В сети появилось новое видео драки перед концертом Лободы в Одессе. Видео
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    В сети появилось новое видео драки перед концертом Лободы в Одессе

    Со сцены прозвучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина. Поэзию будет сопровождать музыка знаменитого Нино Рота.

    Ранее сообщалось, что в Одессе представители ряда патриотических организаций провели митинг у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы, требуя остановить выступление и изгнать исполнительницу и лишить ее гражданства Украины. Позже организаторы концерт отменили, а возле самого ночного клуба произошли столкновения. Полиция составила всего один протокол по 173 статье КУоАП — "мелкое хулиганство".

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