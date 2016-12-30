Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве - СМИ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализирован в Москве в НИИ Склифосовского, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "360" в пятницу.

"Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, актера везут на скорой помощи в научно-исследовательский институт Склифосовского.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков экстренно госпитализирован в одну из подмосковных больниц.