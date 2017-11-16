"Враги, предатели, наемники" - соцсети об артистах, побывавших в РФ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Пользователь сети из Краматорска Любовь Школа опубликовала эмоциональный пост в Facebook под названием "11 украинских звезд, которые променяли Родину на российские рубли".

Как отмечает Школа, украинские артисты не стесняются выступать в России, в то время как на Донбассе продолжается война.

"Пока на Донбассе продолжается война, которую начали путинские наемники, немало украинских звезд и дальше развлекают сторонников Кремля. Им безразлично собственные корни, принципы или достоинство. Артисты заявляют, что они — вне политики, хотя все мы прекрасно знаем: дело в деньгах", — пишет Любовь Школа на своей странице в Facebook.

По ее словам, речь идет об артистах, которые родились и выросли в Украине, но в погоне за российским рублем забыли о своих поклонниках.

"Они родились и выросли в Украине, получили известность, но в погоне за российским рублем забыли о своих поклонниках здесь, перебравшись в страну агрессора. И, похоже, этих звезд совсем не мучает совесть, что в то время как они развлекают сторонников Путина, на Донбассе гибнут украинские ребята, а Крым аннексирован русскими. Мы должны знать таких украинских исполнителей в лицо..", — продолжает Школа.

Пост Любови Школы в Facebook

Любовь Школа также опубликовала фото каждого артиста и комментарий под ним. В этот перечень вошли: Ани Лорак, Светлана Лобода, Иван Дорн, Вера Брежнева, Макс Барских, Алина Гросу, Грибы, "Время и стекло", daKooka, Надежда Мейхер, Таисия Повалий.

"Сейчас Лобода не просто продолжает ездить в Россию с концертами, но и выступает на корпоративах путинских олигархов и регулярно появляется на зомбо-телевидении. И так Лобода и до сих пор является заслуженной артисткой Украины. Интересно, за какие же заслуги она носит это звание?", — задается вопросом Школа.

При этом некоторые артисты, добавляет Школа, работают по принципу "и вашим и нашим".

"Алексей Завгородний и Надя Дорофеева работают по принципу и вашим и нашим. Группам, которые продюсирует Потап, удается сохранять популярность в Украине и России. На Родине они не только выступают, но и принимают участие в различных проектах, а вот в страну-агрессор музыканты без колебаний ездят за новыми премиями. "ВиС" также будут развлекать россиян на Новый год. Певцы так заигрались с Россией, что на одном из концертов "Позитив", говоря о РФ, назвал ее "нашей" стране. Так, может, быть время им перебраться на новую "родину"?", — пишет Любовь Школа о группе "Время и стекло".

Гнев в соцсетях

Следует отметить, что пост Школы вызвал поддержку в соцсетях и продемонстрировал всю глубину ненависти украинцев к артистам, которые ездят на гастроли в РФ. В комментариях к посту на артистов обрушился шквал гневной критики и поток нецензурной брани.

"Cтыдно… очень стыдно потому, что мы считали этих певцов своими… Как будто в душу плюнули", — с возмущением пишет пользователь Татьяна Боровая.

"Выехали и выехали… главное, чтобы обратно не вернулись так, будто ничего не произошло. А это уже от нас зависит", — с возмущением пишет Алла Добжанская.

При этом некоторые даже сравнили награды украинским артистам в РФ с "фашистскими железными крестами".

Комментарии пользователей в соцсети

Напомним, 12 ноября в Москве прошла церемония вручения одной из самых главных музыкальных наград в РФ – "Золотой граммофон". В числе награжденных артистов оказались и украинские — LOBODA, Вера Брежнева, Макс Барских, Ани Лорак, Таисия Повалий и София Ротару. Последней награду вручила "правая рука" Лаврова Мария Захарова.

По материалам из открытых источников интернет