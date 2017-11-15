Ани Лорак неожиданно выступила в Киеве, сорвав бурные овации

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве, сообщает ТСН.

Выступление Лорак, которая недавно получила премию "Золотой граммофон-2017" в Кремлевском дворце в Москве, состоялось во вторник, 14 ноября, на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom.

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В концерте также приняли участие Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Ирина Билык, Оля Полякова, Злата Огневич, Макс Барских и другие. Главной приглашенной звездой была заявлена Лайма Вайкуле, а вот имени Ани Лорак в афише мероприятия не было, организаторы концерта лишь обещали, что "на сцене появится special guest – артист, у которого миллионы поклонников в Украине".

По данным СМИ, когда Лорак вышла на сцену, зрители начали аплодировать и снимать ее на телефоны. После завершения выступления большинство присутствующих устроили певице бурные овации, некоторые даже встали.

После выступления Лорак сказала: "Привет, Киев! Привет, мои любимые! Большое спасибо. Для меня огромная честь сегодня быть в этом зале. Приветствовать талантливых, невероятных, необычных, харизматичных Freedom, потому что они — это нечто особенное под солнцем, настоящие артисты. Большая честь сегодня участвовать в таком концерте и, конечно, как вы сами понимаете, стоять на этой сцене во Дворце "Украина" и петь для вас! Спасибо!".

ТСН Выступление Ани Лорак в Киеве

Напомним, ранее концерты Ани Лорак в Киеве и в других городах Украины сопровождались столкновениями радикально настроенных активистов с правоохранителями.