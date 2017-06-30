Ани Лорак погуляла на детском празднике Киркорова

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак в четверг погуляла на дне рождения сына российского певца Филиппа Киркорова Мартина.

Соответствующими фото она поделилась в соцсети Instagram.

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Лорак была на детском празднике со своей дочерью Софией.

"Спасибо дорогой @fkirkorov за красивый праздник, сказочное, веселое настроение и настоящее путешествие в детство", — подписала она один из снимков.

Ани Лорак/Instagram Ани Лорак с дочкой на дне рождения сына Филиппа Киркорова

Сыну Киркорова 29 июня исполнилось пять лет.

Ранее в Украине неоднократно понимался вопрос о лишении Ани Лорак, чаще выступающей в РФ, звания "Народный артист Украины".