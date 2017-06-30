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    Культура

    Ани Лорак погуляла на детском празднике Киркорова

    (обновлено: )31931
    Известная певица поздравила сына Филиппа Киркорова Мартина с днем рождения. Праздник она посетила со своей дочерью Софией. Позже она поблагодарила его за "настоящее путешествие в детство".
    Ани Лорак с дочкой на дне рождения сына Филиппа Киркорова
    Ани Лорак/Instagram

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак в четверг погуляла на дне рождения сына российского певца Филиппа Киркорова Мартина. 

    Соответствующими фото она поделилась в соцсети Instagram. 

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    Лорак была на детском празднике со своей дочерью Софией.

    "Спасибо дорогой @fkirkorov за красивый праздник, сказочное, веселое настроение и настоящее путешествие в детство", — подписала она один из снимков.

    Ани Лорак/Instagram
    Ани Лорак с дочкой на дне рождения сына Филиппа Киркорова

    Сыну Киркорова 29 июня исполнилось пять лет.

    Ранее в Украине неоднократно понимался вопрос о лишении Ани Лорак, чаще выступающей в РФ, звания "Народный артист Украины". 

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