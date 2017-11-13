Лорак в экстра-мини похвасталась "Золотым граммофоном"

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Известная украинская певица Али Лорак опубликовала на своей странице в инстаграм фотографию с премии "Золотой граммофон".

Певица выбрала для церемонии короткое мини-платье золотого цвета.

anilorak Ани Лорак

Ани Лорак поблагодарила своих поклонников, благодаря которым, по ее словам, певица и получила премию.

Напомним, украинские артисты Светлана Лобода, Ани Лорак, Вера Брежнева, Макс Барских и другие получили премию "Золотой граммофон", торжественная церемония которой состоялась в воскресенье на сцене Кремлевского дворца. Ведущими выступили Иван Ургант и Сергей Светлаков.