Посольство Украины негативно оценило концерт артистов из РФ в Вашингтоне

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Посольство Украины в США сочло некорректным связывать российских артистов Валерия Гергиева и Дениса Мацуева с идеалами единства. Так украинское диппредставительство прокомментировало "Концерт за единство", который накануне состоялся в Вашингтоне.

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"13 ноября в г. Вашингтон состоялся так называемый "Концерт за единство" с участием Д.Мацуева, В.Гергиева и симфонического оркестра Марииинского театра, соорганизованный Посольством РФ, Институтом русской культуры и истории им. Кармел…, организацией "Исполнительские искусства Вашингтона", Центром исполнительских искусств им. Дж.Кеннеди, Национальным собором г. Вашингтон и Институтом Кеннана Центра им.Вудро Вильсона. Посольство Украины в США ценит сотрудничество с Институтом Кеннана Центра им. Вудро Вильсона, Национальным собором г. Вашингтон, организацией "Исполнительские искусства Вашингтона" и Центром им. Дж.Кеннеди. В то же время мы отвергли приглашение посетить этот концерт "за единство". Считаем некорректным связывать персоналии В.Гергиева и Д.Мацуева, которые подписали заявление в поддержку политики Кремля по оккупации Крыма, с идеалами единства, особенно в условиях агрессии РФ против Украины, продолжается", — говорится в заявлении посольства, опубликованном на странице в Facebook.

Facebook Embassy of Ukraine in the USA Комментарий посольства Украины в США

"Жаль, что поддержка мероприятия со стороны отдельных важных американских негосударственных структур создает площадку для российской пропаганды и манипуляции общественным мнением в США. К сожалению, культура в этом случае стала циничным инструментом для попыток снятия с международной повестки дня вопросов о нарушениях норм международного права со стороны РФ. Мы остаемся открытыми для дальнейшей совместной работы в сфере культурной дипломатии с американскими партнерами, с которыми мы разделяем общие ценности", — добавили в посольстве Украины в США.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.