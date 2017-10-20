Парубий одобрил закон по гастролям артистов из РФ

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 20 октября, подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора).

Согласно данным на сайте парламента, спикер подписал закон сегодня, 20 октября.

Законом устанавливается, что в случае, "если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны —агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии".

Также организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанных в его документе для въезда на территорию Украины, а также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность.

Напомним, 5 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О гастрольных мероприятиях в Украине" (относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора).