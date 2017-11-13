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    Аналитика и комментарии

    Какие у Трампа есть варианты по Украине? Их пока три

    Тема:

    Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита (131)

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    Вокруг Донбасса обсуждается вариант сделки наподобие иранской, США при этом хотят фактически обменять Украину на Северную Корею, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
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    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Полноценной "большой" встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС не получилось, хотя она изначально планировалась. Но главы государств несколько раз беседовали "на ногах" – на полях саммита во Вьетнаме.

    11 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
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    Многогранная украинская проблема — три орешка для Трампа

    Позднее на пресс-конференции Путин отметил, что в общем и целом, все, что хотели, они обсудили, однако надо найти возможность и командам двух стран, и на уровне президентов сесть и поговорить по всему комплексу отношений. 

    А Трамп заявил, что рассчитывает "в будущем" провести со своим российским коллегой встречу по КНДР.

    Также глава Белого дома опубликовал несколько записей в Twitter, где упомянул в том числе Украину.

    "Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в разрешении опасного кризиса вокруг Северной Кореи. Есть прогресс", – написал глава США в своем Twitter.

    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
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    Путин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"

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    "Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Я хочу разрешить (кризисы — ред.) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему — ред.) терроризма, и Россия может значительно помочь!", — добавил Трамп.

    Нагнетают драматургию вокруг Донбасса

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что еще не закончены торги по Украине между Трампом и Путиным.

    "Если по Сирии интересы двух сторон совпадают и найден компромисс, то на Донбассе ситуация иная. Вашингтон пытается сейчас обменять Украину на КНДР. И Трамп уже публично озвучивал свои пожелания: Вашингтон хочет "ядерную сделку" по типу иранской. Взамен — Донбасс интегрируют в Украину и ставят компромиссного для России президента. Как видим — стороны пока не договорились", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Встреча Путин-Трамп. Мяч на стороне президента РФ

    Помимо этого, продолжает он, Вашингтон и Москва "решают оргвопрос, насколько ввод миротворцев на Донбасс будет идти параллельно с выполнением политической части "Минска"".

    "В-третьих, Вашингтон и Москва продолжают специально нагнетать драматургию вокруг Донбасса. Показывая, как сложно искать компромисс и так далее. Это известный политтехнологический ход еще со времен "холодной войны". Общество надо держать в постоянном напряжении. Чтобы потом, когда договорятся, все вздохнули: ну, наконец-то! Не обратив внимание, кто и где при этом отступил от своих первоначальных позиций", – резюмировал Корнейчук.

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