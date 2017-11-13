Какие у Трампа есть варианты по Украине? Их пока три

Евгений Стримов, РИА Новости Украина
Полноценной "большой" встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС не получилось, хотя она изначально планировалась. Но главы государств несколько раз беседовали "на ногах" – на полях саммита во Вьетнаме.
Позднее на пресс-конференции Путин отметил, что в общем и целом, все, что хотели, они обсудили, однако надо найти возможность и командам двух стран, и на уровне президентов сесть и поговорить по всему комплексу отношений.
А Трамп заявил, что рассчитывает "в будущем" провести со своим российским коллегой встречу по КНДР.
Также глава Белого дома опубликовал несколько записей в Twitter, где упомянул в том числе Украину.
"Встретился с российским президентом Путиным, который присутствовал на встречах АТЭС. Провели хорошую беседу по Сирии. Надеюсь на его помощь и на помощь Китая в разрешении опасного кризиса вокруг Северной Кореи. Есть прогресс", – написал глава США в своем Twitter.
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"Когда все ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Я хочу разрешить (кризисы — ред.) в Северной Корее, Сирии, Украине, (решить проблему — ред.) терроризма, и Россия может значительно помочь!", — добавил Трамп.
Нагнетают драматургию вокруг Донбасса
Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что еще не закончены торги по Украине между Трампом и Путиным.
"Если по Сирии интересы двух сторон совпадают и найден компромисс, то на Донбассе ситуация иная. Вашингтон пытается сейчас обменять Украину на КНДР. И Трамп уже публично озвучивал свои пожелания: Вашингтон хочет "ядерную сделку" по типу иранской. Взамен — Донбасс интегрируют в Украину и ставят компромиссного для России президента. Как видим — стороны пока не договорились", – написал эксперт на своей странице в Facebook.
Помимо этого, продолжает он, Вашингтон и Москва "решают оргвопрос, насколько ввод миротворцев на Донбасс будет идти параллельно с выполнением политической части "Минска"".
"В-третьих, Вашингтон и Москва продолжают специально нагнетать драматургию вокруг Донбасса. Показывая, как сложно искать компромисс и так далее. Это известный политтехнологический ход еще со времен "холодной войны". Общество надо держать в постоянном напряжении. Чтобы потом, когда договорятся, все вздохнули: ну, наконец-то! Не обратив внимание, кто и где при этом отступил от своих первоначальных позиций", – резюмировал Корнейчук.