Дадут ли депутаты голоса за "запрет" гастролей артистов РФ

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Вскоре для выступления в Украине российских артистов, организаторы должны будут получать разрешение СБУ. Для этого за месяц до дня выступления нужно будет подать запрос, в котором указать имена и псевдонимы участников мероприятия.

В Службе безопасности Украины будут проверять, не запрещен ли этим людям въезд в Украину, и в течение десяти дней дадут ответ. Такие изменения по инициативе Минкульта утвердила Верховная Рада.

Инициативу парламента прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы политический консультант Юлия Комарова.

Почему Министерство культуры инициировало принятие таких законодательных изменений?

— Это одна из задач, связанная с защитой информационной и социокультурной безопасности Украины. И мы видим, что этот тренд последователен. И, в принципе, инициатива не новая. Так потихонечку шаг за шагом идет упорядочивание этой проблемной части украино-российских отношений. Артистов, которые высказывают явные украино ненавистные тезисы, позиции, ограничивать в доступе к украинской аудитории. Собственно, Минкультуры Украины усматривает в этом часть защиты национального достоинства.

Почему этот законопроект вынесли на голосование? Это могло быть своеобразной попыткой репетиции мобилизации депутатов?

— Конечно, и в целом я вижу, что наша исполнительная ветвь пользуется ситуацией того, что парламент решил все-таки уделить внимание парламентской работе и заработать. Поэтому все инициативы, которые готовы к принятию, я так поняла, предложили парламентариям на этой неделе, видя, что есть возможность им быть проголосованными. И мы видели, насколько некоторые очень радикальные депутаты радикально стали в защиту украинцев.

Может ли это "кнопкодавство", которое документально подтверждено, стать впоследствии причиной отмены этого закона?

— Может, безусловно. Тут будет, наверное, еще один закон или переголосование. Поэтому нельзя исключать, но на 100% нельзя и ждать. Может все завершиться вполне тем, что Андрей Лозовой покаялся, и все сказали: действительно, ради благого дела. Так ради революционной ситуации может и скостят.

Может ли все закончится полным запретом на выступления российских артистов?

— Не думаю. На самом деле, тут же указано основание — именно тезисы, которые были высказаны в сторону неприятия нашего государства как целостности наших граждан, нашей идентичности. Тут именно вопрос, который лежит в плоскости прав человека. Тут украинцы защищают не столько свой национализм, сколько именно право на достоинство. То есть на то, чтобы те люди, которые высказывают оскорбительные вещи, не приезжали, да еще и не зарабатывали здесь. Это определенное двойное издевательство.

Какую можно спрогнозировать реакцию общества?

— Сдержано-одобрительная реакция общества. А на самом деле тренд является не новым. С тех пор, как у нас начались военные действия, было очень много выступлений, призывов к тому, чтобы, принять меры по защите национального достоинства. Было много заявлений. Было много обсуждений. Украинское общество уже привыкло и с определенной готовностью принимает такие шаги и законодательные инициативы. Тем более, что мы держим в поле зрения то, что такие превентивные меры являются временными. Собственно, СБУ достаточно гибкая структура. Сегодня проверяет, завтра нет.

Некоторые эксперты считают, что такое новшество может создать ситуацию некоторых "договорняков" между организаторами концертов и СБУ. Является ли это решение потенциально коррупционным?

— Безусловно, нельзя исключать такие коррупционные риски. Но это уже вопрос репутации и вопрос надзора за тем, как работает СБУ. Я почему-то думаю, что такие явные ненавистники Украины при любых раскладах не попадут. А если кто-то допустил какие-то процедурные нарушения, то может как-то и договорятся в каких-то мелких вопросах.

К слову, правозащитники считают, что тех артистов, которых нет в черных списках, не пускают в Украину в связи с обращением граждан, или же сами артисты при прохождении границы говорят, что выступали в Крыму. Такое мнение, в частности, выразил в эфире Голоса Столицы юрист-международник Борис Бабин.