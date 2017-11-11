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    Культура

    Ани Лорак взволновала сеть снимком в откровенном мини

    (обновлено: )162254
    За день снимок, на котором Ани Лорак запечатлена в коротком черном платье, набрал почти 97 тысяч "лайков". В комментариях певицу хвалили за красоту, но некоторые сочли фото "пошлым".
    Ани Лорак
    Ани Лорак/Instagram

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак поделилась новым фото на своей странице в Instagram, за которой следят более 3,2 миллиона подписчиков.

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    На снимке она запечатлена в коротком черном платье, выгодно подчеркивающем ее идеальную фигуру.

    Снимок за день набрал почти 97 тысяч "лайков".

    Модель Ирина Дрейт
    instagram.com/irina_dreyt
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    В комментариях Лорак назвали "красавицей" и "божественно прекрасной".

    При этом не всем откровенный наряд певицы пришелся по вкусу.

    Пользователь с ником Аina053 пишет: "Очень красивая, ножки идеальны, но можно было бы надеть платье чуть подлиннее. Обычно "поющие трусы" оголяются ввиду отсутствия голоса,чтоб хоть как-то привлечь аудиторию, а вам то не стоит прибегать к таким мерам, у вас голос офигенный!"

    А viktoriias9362 отметила: "Это уже слишком! Пошлость, а не сексуальность".

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    Ранее в Украине неоднократно поднимался вопрос о лишении Ани Лорак, чаще выступающей в РФ, звания "Народный артист Украины". 

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