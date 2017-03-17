Лорак: ни для кого не секрет, что уровень жизни в Украине сильно упал

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины Ани Лорак (Каролина Куёк) утверждает, что уровень жизни в стране заметно упал. Об этом она заявила в интервью изданию "КП в Украине".

"Ни для кого не секрет, что уровень жизни сильно упал – кризис отразился на всех слоях населения. Вот даже по своим родителям смотрю – они получают огромные счета за коммуналку. Понятно, что у них есть моя помощь, как у многих стареньких родителей есть помощь их детей. Но как выживать пожилым людям, у которых нет детей? А больным людям? С этими запредельными ценами на лечение серьезно заболеть – катастрофа, люди попросту чувствуют себя обреченными. Сфера здравоохранения, экономическая сфера – везде проколы", — заявила Лорак.

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По ее мнению, нынешняя ситуация напоминает импровизированный театр.

"Одни говорят, а другие делают, что им хочется – за счет простых людей. Какие бы потрясения ни обрушивались на государства – всегда больше всех страдают обычные люди", – добавила певица.

Напомним, ранее уже неоднократно понимался вопрос о лишении Ани Лорак, чаще выступающей в РФ, звания "Народный артист Украины".