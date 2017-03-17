наверх
17.03.201704:10
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Культура

    Лорак: ни для кого не секрет, что уровень жизни в Украине сильно упал

    (обновлено: )2201
    По мнению народной артистки, нынешняя ситуация в Украине напоминает импровизированный театр. Лорак возмущена высокими ценами на лекарства и огромными счетами за коммунальные услуги.
    Певица Ани Лорак
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины Ани Лорак (Каролина Куёк) утверждает, что уровень жизни в стране заметно упал. Об этом она заявила в интервью изданию "КП в Украине".

    Попытка срыва концерта Лободы и коридор позора в Чернигове. Видео
    Cheline TV/Youtube
    Попытка срыва концерта Лободы в Чернигове

    "Ни для кого не секрет, что уровень жизни сильно упал – кризис отразился на всех слоях населения. Вот даже по своим родителям смотрю – они получают огромные счета за коммуналку. Понятно, что у них есть моя помощь, как у многих стареньких родителей есть помощь их детей. Но как выживать пожилым людям, у которых нет детей? А больным людям? С этими запредельными ценами на лечение серьезно заболеть – катастрофа, люди попросту чувствуют себя обреченными. Сфера здравоохранения, экономическая сфера – везде проколы", — заявила Лорак.

    Читайте также: Закон о квотах на ТВ. Рада еще сильнее раскалывает Украину — Скорик

    По ее мнению, нынешняя ситуация напоминает импровизированный театр.

    "Одни говорят, а другие делают, что им хочется – за счет простых людей. Какие бы потрясения ни обрушивались на государства – всегда больше всех страдают обычные люди", – добавила певица.

    Напомним, ранее уже неоднократно понимался вопрос о лишении Ани Лорак, чаще выступающей в РФ, звания "Народный артист Украины". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров после выхода из СИЗО
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Последствия ночного погрома в отделении "Сбербанка" в Киеве
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ