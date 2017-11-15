Активистку, выступавшую против артистов из РФ, задержали в Вашингтоне

Скриншот с видео "Голос Америки"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Вашингтоне арестовали представительницу украинской диаспоры Олексу Чопивскую, выступавшую против организованного посольством России "Концерта за единство", передает "Голос Америки".

"Олекса вместе с мамой раздавали листовки посетителям концерта, в котором принимали участие российский дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев. Оба в 2014-м году подписались под письмом в поддержку аннексии Крыма Россией и ее политики в отношении Украины", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что охрана Национального собора, в котором проходил концерт, попросила женщин покинуть территорию. Однако Чопивская училась в частной школе для девочек при соборе и поэтому отстаивала свое право оставаться на территории родной для нее организации.

В результате начальник охраны вызвал полицию. Полицейские надели наручники на девушку и увезли в участок, где ей пообещали составить протокол и отпустить.

В интервью "Голосу Америки" Чопивская подтвердила, что ее обвиняют в незаконном попадании на частную территорию и запретили заходить на территорию собора в течение года. Она собирается оспаривать обвинения в суде.

"Это же национальная церковь. Она открыта для всех. Звучит, будто я через забор перелезла. Там все время гуляют люди, каждый может зайти на территорию собора. К тому же я там 14 лет училась. Для меня это как второй дом", — отметила активистка.

Чопивская рассказала, что в местном полицейском участке ее продержали около пяти часов, после чего отпустили.

Как сообщалось ранее, посольство Украины в США сочло некорректным связывать российских артистов Валерия Гергиева и Дениса Мацуева с идеалами единства. Таким образом украинская дипмиссия прокомментировала "Концерт за единство", который накануне состоялся в Вашингтоне.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.