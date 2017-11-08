Хроника 7 ноября: "народный импичмент" от Саакашвили, запрет гастролей артистов из РФ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 7 ноября, у стен Рады Михаил Саакашвили предложил начать с 3 декабря "народный импичмент", если парламент не проголосует за создание Антикоррупционного суда и снятие депутатской неприкосновенности. Помимо этого бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский подал в суд на Нацбанк и ряд СМИ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Саакашвили огласит план по смене власти Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины Петру Порошенко в случае невыполнения требований протестующих. Во вторник утром возле парламента начался организованный Саакашвили митинг с участием нескольких сот человек.

Рада приняла в І чтении избирательный кодекс

Парламент во вторник принял в первом чтении избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. На его принятии настаивали митингующие у здания Верховной Рады. Предложенный депутатами проект избирательного кодекса объединит в едином документе правила проведения выборов разных уровней: президента, парламента и органов местного самоуправления.

ВР отказалась отправить в отставку Авакова

Верховная Рада во вторник отказалась уволить министра внутренних дел Арсена Авакова с занимаемой должности. Ранее в Раде были зарегистрированы несколько проектов постановлений, однако парламент до сих пор их не рассматривал. Депутаты считают, что Аваков является ответственным за провал процесса аттестации правоохранителей, в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом.

На сына главы МВД надели электронный браслет

Правоохранители надели на сына главы МВД Арсена Авакова Александра электронный браслет. Как сообщалось, Александра Авакова подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. В этом же подозревают бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.

Порошенко подписал закон о запрете гастролей российских артистов

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые создают "угрозу национальной безопасности". Законом запрещается проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Российский журналист РИА новости попал в базу "Миротворца"

Журналист РИА Новости Захар Виноградов, которого во вторник не пустили в Украину, попал в базу данных сайта "Миротворец". Ранее Виноградова, который ехал в Киев, сняли с поезда. Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет, объяснив это интересами "обеспечения национальной безопасности". При этом никаких конкретных обвинений или доказательств в СБУ не привели.

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Украина ввела санкции против 18 российских угледобывающих компаний

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции против 18 российских компаний. В приказах говорится, что санкции вводятся в связи с действиями, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности. Компаниям, попавшим в "черный список", будет запрещено производить внешнеэкономическую деятельность на территории Украины.

Коломойский подал в суд на Нацбанк и ряд СМИ

Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками по иску выступают Национальный банк, ООО "Риботто", физлицо Тарас Мирошник, ООО "Редакция газеты Закон и Бизнес", ООО "Информационное агентство Интерфакс-Украина", ООО "Киевский институт проблем управления им. Горшенина".

Взрыв склада боеприпасов в Донецке

Киев заявляет о пожаре и детонации боеприпасов на складе в Донецкой области в районе населенного пункта Опытное, подконтрольном ДНР. "Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Отмечены многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры города", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

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Вандализм у Вечного огня в Киеве

Накануне утром в столичном парке Славы вандалы залили цементом Вечный огонь. На месте работали следователи, газовая служба и кинологи. Об осквернении памятника в полицию сообщил прохожий, увидевший, что Вечный огонь залит цементом. Столичная полиция уже открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины.

Именно 7 ноября 1891 года американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки-молнии. В этот же день в 1917 году в России произошла Октябрьская революция и началась гражданская война. Помимо этого 7 ноября 1990 года слесарь Александр Шмонов стрелял в Михаила Горбачева на праздничной демонстрации.