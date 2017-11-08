Закон о гастролях артистов РФ: для организаторов есть ловушка – эксперт

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Гастроли российских артистов в Украине будут проходить по новым правилам. Накануне президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Теперь организатор концертов должен предоставить Службе безопасности целый перечень данных об артисте из России.

Среди них – паспортные данные исполнителя, его псевдонимы и другая информация, характеризующая творческую деятельность артиста. Весь этот пакет документов должен появится в распоряжении СБУ не позже, чем за 30 дней до дня проведения мероприятия. В свою очередь, Служба безопасности в течение 10 дней должна рассмотреть заявку и дать ответ – можно ли ехать артисту в Украину или нет.

Подписать договор с артистом можно лишь только после получения этого разрешения. Нарушителям закона грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат, то есть максимально 320 тысяч гривен.

Как нововведения могут повлиять на музыкальный рынок Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал музыкальный обозреватель, главный редактор Karabas Live Игорь Панасов.

Как эти изменения в законе могут сказаться на музыкальном рынке в целом?

– Представители концертных агентств сейчас в состоянии паузы находятся. Они ждут разъяснений от СБУ. И я думаю, все ждут от них.

А что касается того, как это отразится… Понимаете, в этом году, когда фестиваль "Атлас Уикенд" проходил, то перед ним буквально за пару дней было снято с лайн-апа несколько артистов – Дельфин и еще несколько имен были, буквально за пару-тройку дней до мероприятия. Хорошо ли это для поклонников? Хорошо ли это для организатора фестиваля? Нет. Я думаю, это плохо, ужасно и неудобно, скажем откровенно.

В случае, когда организатор концерта будет задолго до мероприятия утверждать кандидатуру артиста из РФ, этих ситуаций можно будет избежать. Поэтому в этом смысле определенный порядок и структура действий для организаторов концертов появится.

С другой стороны, есть такая деталь, и она прописана в законе новом, в изменениях в гастролях, что между тем моментом, когда СБУ дало разрешение на въезд артиста, и самим мероприятием, если артист сделал что-то такое, из-за чего он попал в черный список, это таким образом аннулирует разрешение СБУ. То есть ловушка остается для организаторов.

То есть СБУ дает разрешение за 20 дней до концерта, после этого разрешения можно подписывать договор с артистом. Но потом артист, например, выступил в Крыму, и он не может въехать в Украину?

– Совершенно верно, там прописан этот пункт. И в таком случае концерт не сможет состоятся. То есть СБУ имеет полное право официально запретить его. Но я должен сказать, что вряд ли такие случаи будут часто иметь место.

Я думаю, что это будут редкие исключения. Потому что этот закон все-таки принят спустя 3,5 года после начала конфликта на Донбассе, и за это время подавляющее большинство артистов из России уже проявили свою позицию. То есть прошел большой период для того, чтобы определиться, и крайне мало артистов осталось, которые могут совершить какие-то странные поступки, которые качнут ситуацию в другую сторону.

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Много еще артистов осталось, которые могли бы с гастролями в Украину ехать?

– Достаточно много. Конечно. Только представители российской поп-музыки в большинстве своем лояльны к кремлевской власти, потому что они находятся на вершине пирамиды современной музыки в России, и поэтому, я думаю, они более зависимы от этого.

А очень много артистов очень интересных, которые живут вдали от всех этих реалий, и продолжают заниматься либо просто музыкой, либо как, например, Noise МС демонстрируют открыто свое неприятие того, как ведет себя российская власть.

А рок-исполнители?

– Рок-бунтарь — это уже такой шаблон, скорее, из прошлого. Рок принял самые разные формы на данный момент. Смотрите, Александр Скляр, Гарик Сукачев, Константин Кинчев – это люди, которым симпатичен режим нынешний, и они неоднократно об этом заявляли. Это представители "золотой эпохи" рок-культуры российской или еще советской.

А молодежь?

– Молодежь в большинстве своем все-таки предпочитает уходить от политики. То есть им интересна музыка, они все-таки люди несколько иной формации, не настолько идеологически пропитанные. И они не спешат прямо непременно заявить какую-то свою позицию по поводу происходящего. Потому что, либо их позиция: нам это не нужно, либо этой позиции просто нет.

Люди готовы ходить на концерты российских артистов в Украине?

– Я упомянул Noise МС, у него как раз в декабре небольшой тур Львов-Харьков-Киев, по-моему. Этот человек всегда полные залы у нас собирает.

Кто там еще? Есть такая группа СБПЧ, это около андерграунд российский. Вот она в Киев приезжает, и там практически всегда аншлаг. Она очень регулярно к нам приезжает. Регулярно, я бы не сказал, что много сейчас ездит.

Группа "Мельница", например, есть, фолковая. Она тоже раз в год приезжает, и у нее очень четкая аудитория, на которую не влияют происходящие события, потому что группа "Мельница" — это фэнтези-группа. Она поет о вымышленной реальности.

Наши исполнители выиграют на новом законе?

– Нет. Я не думаю, именно из-за того, что ситуация помимо этого закона, все эти 3 года утрясалась сама по себе, потому что промоутеры тоже люди с головой, и когда они приглашали к себе артистов, то они внимательно изучали, как себя эти люди ведут, что они говорят. И некоторые просто категорически отказывались приглашать в Украину артистов, которые откровенно антиукраинскую позицию высказывали.

Тот же Дельфин, Найк Борзов, им запретили въезд в Украину.

– Это невнимательная работа. Я знаю других промоутеров, которые куда более тщательно фильтруют.

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Заявку в СБУ нужно подавать как минимум за 30 дней до концерта, еще 10 дней проверяют, дают разрешение или не дают, а оставшиеся 20 дней хватит на промо-кампанию?

– Я думаю, что организаторы будут подавать заявку месяца за 3-4. Потому что концерты устраиваются не за месяц все-таки, концерты оговариваются, чаще всего, за полгода, как минимум. Поэтому как только организатор понимает, когда он везет музыканта, он тут же пойдет в СБУ, и у него будет огромный люфт времени для того, чтобы решить этот вопрос.

У меня по поводу закона только один вопрос еще к тому, какая ответственность у СБУ, если они вдруг за 10 дней не решили этот вопрос. То есть вот что делать организатору концерта? Вот я бы такой вопрос задал людям в этой структуре. Какая ответственность у СБУ за невыполнение этого пункта?

Ранее политический консультант Юлия Комарова утверждала, что ВР переголосует запрет на гастроли российских артистов.

В свою очередь политолог Ярослав Макитра считает, что это решение Рады не ограничит российских артистов в гастролях.