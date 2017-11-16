Фото Ани Лорак на киевской сцене вызвало бурное обсуждение в сети

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак, выступившая на сцене Дворца "Украина", бурно обсуждается в социальных сетях, в частности ее фотография, которую она выложила на своей странице в Instagram. На момент публикации она набрала более 40 тысяч "лайков".

Выступление Лорак не было анонсировано, она внезапно появилась на сцене во время концерта в честь 15-летия Freedom Ballet. Ей аплодировали стоя.

Снимок певицы, размещенный без описания, содержит разные комментарии: одни высказались в поддержку, другие — обрушились с критикой.

Ани Лорак/Instagram Ани Лорак во Дворце "Украина"

Пользователь с ником nellinelli2012 пишет: "Как хорошо, что я не Бог, ведь только Он может судить… Судить выбор между мечтой и совестью. Как зритель, я могу оценить работу артиста, и она безупречна, Каролина — лучшая певица СНГ, и это факт, ей нет равных".

В свою очередь marinaslynina отмечает: "Я полностью согласна с вами (@igorchapchai — Ред.) она продажная. она хотела и сделала свой выбор петь и прославляется в России".

"Самая лучшая!!! Гордость Украины", — считает belevtsovanna.

"Зачем спорить? У каждого человека есть только одна жизнь и право, как ей распоряжаться. Каждый живет, как хочет. Хотите принимайте её точку зрения, хотите не принимайте. Это вряд ли что-то изменит", — добавил igor.sergeev.376.

Stradomskaiailona пишет: "Каролиш, пожалуйста, приезжай в Кривой Рог, я с нетерпением жду и уверена, что когда-то мы встретимся… Я аж плакать начала, когда увидела твоё лицо радостное и в то же время со слезами на глазах…."

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При этом ivanka_berdan возмущается: "Ты потеряла свой авторитет и уважение, запроданка, шуруй туда, не говорю куда…, там тебе место, нашлась мне бедная Лорак до москалей зарабатывать ушла… то и сиди там, или тебе дорого там проживать, когда гастролей нету?

В поддержку Лорак высказалась и ira_antal: "Гнилью пахнет от вас! Учитывая вашу логику, теперь и заробитчан (строителей, сантехников) нужно угнетать… "Рошен" свободно продают в России, дети депутатов учатся за границей, нас обворовывают, цены растут, а все только за Лорак переживают. А как же быть с другими укр. звездами, выступающими в России… Искусственный бум сделали, а все как овцы ведутся!"