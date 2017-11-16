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    Культура

    Фото Ани Лорак на киевской сцене вызвало бурное обсуждение в сети

    Тема:

    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов (454)

    (обновлено: )75560
    Ани Лорак выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена во время выступления на сцене Дворца "Украина". Снимок набрал более 40 тысяч "лайков", но не все одобрили действия певицы.
    Ани Лорак во Дворце Украина
    reviewnews.net

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак, выступившая на сцене Дворца "Украина", бурно обсуждается в социальных сетях, в частности ее фотография, которую она выложила на своей странице в Instagram. На момент публикации она набрала более 40 тысяч "лайков".

    Выступление Лорак не было анонсировано, она внезапно появилась на сцене  во время концерта в честь 15-летия Freedom Ballet. Ей аплодировали стоя.

    Снимок певицы, размещенный без описания, содержит разные комментарии: одни высказались в поддержку, другие — обрушились с критикой.

    Ани Лорак/Instagram
    Ани Лорак во Дворце "Украина"

    Пользователь с ником nellinelli2012 пишет: "Как хорошо, что я не Бог, ведь только Он может судить… Судить выбор между мечтой и совестью. Как зритель, я могу оценить работу артиста, и она безупречна, Каролина — лучшая певица СНГ, и это факт, ей нет равных".

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    В свою очередь marinaslynina отмечает: "Я полностью согласна с вами (@igorchapchai — Ред.) она продажная. она хотела и сделала свой выбор петь и прославляется в России".

    "Самая лучшая!!! Гордость Украины", — считает belevtsovanna.

    "Зачем спорить? У каждого человека есть только одна жизнь и право, как ей распоряжаться. Каждый живет, как хочет. Хотите принимайте её точку зрения, хотите не принимайте. Это вряд ли что-то изменит", — добавил igor.sergeev.376.

    Stradomskaiailona пишет: "Каролиш, пожалуйста, приезжай в Кривой Рог, я с нетерпением жду и уверена, что когда-то мы встретимся… Я аж плакать начала, когда увидела твоё лицо радостное и в то же время со слезами на глазах…."

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    При этом ivanka_berdan возмущается: "Ты потеряла свой авторитет и уважение, запроданка, шуруй туда, не говорю куда…, там тебе место, нашлась мне бедная Лорак до москалей зарабатывать ушла… то и сиди там, или тебе дорого там проживать, когда гастролей нету?

    В поддержку Лорак высказалась и ira_antal: "Гнилью пахнет от вас! Учитывая вашу логику, теперь и заробитчан (строителей, сантехников) нужно угнетать… "Рошен" свободно продают в России, дети депутатов учатся за границей, нас обворовывают, цены растут, а все только за Лорак переживают. А как же быть с другими укр. звездами, выступающими в России… Искусственный бум сделали, а все как овцы ведутся!"

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