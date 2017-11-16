Жесткая оценка. Приходько прокомментировала выступление Лорак в Киеве

Украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала выступление в Украине российских артистов, призвав принять закон, запрещающий "концерты гастролеров". Резкое и местами с употреблением ненормативной лексики заявление Приходько, вероятно, стало реакцией на выступление в Киеве певицы, народной артистки Украины Ани Лорак.

Как сообщало РИА Новости Украина, во вторник. 14 ноября, Лорак, получившая ранее премию "Золотой граммофон-2017" в Кремлевском дворце в Москве, неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве, сорвав бурные овации зала. Примечательно, что выступление Лорак не было заявлено в афише мероприятия.

"Почему вы это позволяете? Объясните! Люди, которые строят эту страну, начиная от таких, как я, артистов, заканчивая волонтерами, медиками – людьми, которые пытаются улучшить жизнь друг друга без вашего участия… Просим только об одном: сделайте минимальное – не пускайте сюда национальных предателей. Не отнимайте нашу страну, нашу историю! Вы же всячески показываете, как можно ее предавать и унижать", – обратилась Приходько к представителям власти.

Певица подчеркнула, что "гастролеры", выступающие в РФ, могут ездить в Украину, невзирая на военные действия.

"Какого хрена они сюда ездят на четвертом году войны? Десять тысяч пацанов погибли! Сколько семей разрушено, сколько домов! У нас нет Донецка и Луганска – у нас (самопровозглашенные — Ред.) ДНР и ЛНР. У нас Крыма нет, а вы их впускаете. На каком основании?" – заявила Приходько.

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Она уверена, что безразличие и произвол приведут к народным волнениям.

"Просто потом не удивляйтесь, когда народ придет к вам. А он придет. Потому что вы сейчас просто ходите по лезвию. Я настоятельно прошу, чтобы был принят закон по поводу гастролеров", – добавила Анастасия Приходько, недавно получившая звание заслуженного артиста Украины.

Напомним, накануне был опубликован закон, запрещающий в Украине гастроли российских артистов, которые создают угрозу национальной безопасности.