Запретная гастроль и СБУ. Увидят ли в Украине российских артистов

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В контексте неустанной борьбы украинских властей со всем российским на сцене и в кино глава государства Петр Порошенко ожидаемо подписал принятый Верховной Радой закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые создают "угрозу национальной безопасности".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Суть закона

Рада приняла закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, еще 5 октября. Законом запрещается проведение гастролей артистов, попавших в "черный список" лиц, несущих угрозу нацбезопасности.

В настоящий момент в черном списке лиц, которые представляют опасность для Украины, насчитывается более 140 российских деятелей искусства. Среди них музыканты Николай Расторгуев и Александр Розенбаум, певцы Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, певицы Наташа Королева и Лолита Милявская, режисеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, актеры Олег Табаков, Валентин Гафт, Василий Лановой, Валентина Талызина, Наталья Варлей, и многие другие.

Однако список постоянно пополняется – артисты попадают в него за посещение Крыма через территорию РФ, а значит без разрешения украинских силовых ведомств. Самый большой резонанс получил запрет на въезд в Украину участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой, которая имела неосторожность посетить Крым.

Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. Также организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанных в его документе для въезда на территорию Украины, а также об использовании псевдонимов, принадлежность к творческим коллективам, другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. К слову, ни в одной стране мира спецслужбы гастрольную деятельность официально не регулируют.

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В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен до 320 тысяч гривен).

Примечательно, что в подписанном президентом документе Статья 3 закона "О гастрольных мероприятиях в Украине" расширяется, и предусматривает нововведения. Так, при проведении гастрольных мероприятий не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики. Также не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

Ловушка для организаторов

Музыкальный обозреватель, главный редактор Karabas Live Игорь Панасов отметил, что представители концертных агентств сейчас находятся в состоянии паузы и ожидают разъяснений от СБУ.

"А что касается того, как это отразится. Понимаете, в этом году, когда фестиваль "Атлас Уикенд" проходил, то перед ним буквально за пару дней было снято с лайн-апа несколько артистов – Дельфин и еще несколько имен были, буквально за пару-тройку дней до мероприятия. Хорошо ли это для поклонников? Хорошо ли это для организатора фестиваля? Нет. Я думаю, это плохо, ужасно и неудобно, скажем откровенно", — отметил Панасов в эфире радиостанции "Голос Столицы".

По его словам, в том случае, когда организатор концерта будет утверждать кандидатуру артиста из РФ с СБУ задолго до самого мероприятия, то подобных ситуаций можно избежать.

"С другой стороны, есть такая деталь, и она прописана в законе новом, в изменениях в гастролях, что между тем моментом, когда СБУ дало разрешение на въезд артиста, и самим мероприятием, если артист сделал что-то такое, из-за чего он попал в черный список, это таким образом аннулирует разрешение СБУ. То есть ловушка остается для организаторов", — уточнил музыкальный обозреватель.

Он добавил, что организаторы, скорее всего, будут подавать заявки в СБУ за 3-4 месяца до концертов, а промоутеры будут тщательнее проверять информацию об артистах.

"Ситуация помимо этого закона, все эти 3 года утрясалась сама по себе, потому что промоутеры тоже люди с головой, и когда они приглашали к себе артистов, то они внимательно изучали, как себя эти люди ведут, что они говорят. И некоторые просто категорически отказывались приглашать в Украину артистов, которые откровенно антиукраинскую позицию высказывали", — подчеркнул Панасов.

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Также главный редактор Karabas Live обратил внимание на непроясненный вопрос ответственности СБУ в теме урегулирования гастрольной деятельности российских артистов.

"Концерты устраиваются не за месяц все-таки, концерты оговариваются, чаще всего, за полгода, как минимум. Поэтому как только организатор понимает, когда он везет музыканта, он тут же пойдет в СБУ, и у него будет огромный люфт времени для того, чтобы решить этот вопрос. У меня по поводу закона только один вопрос еще к тому, какая ответственность у СБУ, если они вдруг за 10 дней не решили этот вопрос. То есть вот что делать организатору концерта? Вот я бы такой вопрос задал людям в этой структуре. Какая ответственность у СБУ за невыполнение этого пункта?" — подытожил Панасов.