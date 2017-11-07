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    Политика

    Порошенко подписал закон о запрете гастролей российских артистов

    (обновлено: )65038
    Закон о запрете артистов, которые создают угрозу национальной безопасности, вступает в силу на следующий день после официальной публикации.
    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые создают "угрозу национальной безопасности".

    Об изменении статуса закона сообщается на сайте парламента: документ 7 ноября "возвращен с подписью от президента".

    Алена Дмуховская
    Голос Столицы
    Гастрольная деятельность. При чем здесь СБУ?

    Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

    Позже пресс-служба президента Украины подтвердила, что Порошенко подписал этот документ.

    Верховная Рада 5 октября приняла закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу национальной безопасности". Законом запрещается проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

    Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом.

    В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен до 320 тысяч гривен).

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    Ранее многим российским исполнителям был запрещен въезд в Украину из-за того, что посещали Крым и "создают угрозу национальной безопасности" страны. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

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