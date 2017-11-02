Стали известны самые востребованные украинские артисты на российском ТВ

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Зрители российского "Первого канала" проголосовали за то, чтобы увидеть в новогодних эфирах украинских певиц Ани Лорак, Светлану Лободу и киевскую группу "Грибы", а также других исполнителей, сообщает пресс-служба канала.

Голосование за исполнителей, в котором приняли участие более 1,3 миллиона человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, проходило на странице "Первого канала" в социальной сети "Одноклассники" и завершилось в ночь с 30 на 31 октября. По его итогам зрители сами выбрали тех звезд, которых они хотят увидеть в праздничном эфире.

"Лидер голосования Григорий Лепс регулярно принимает участие в эфирах "Первого канала" и два сезона был наставником "Голоса", как и Полина Гагарина, занявшая четвертое место. Наргиз и вовсе была открыта "Голосом". В каком-то смысле этот проект представил широкой аудитории, далекой от рэп-культуры, и Басту. Алла Пугачева, вокруг имени которой ломались копья по результатам прошлого новогоднего проекта, вошла в топ-10 самых востребованных звезд – снимаем шляпу, надеемся, вместе с теми, кто в этом сомневался", — сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ "Первого канала" Юрий Аксюта, чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме того, в новогоднюю ночь зрители увидят Ани Лорак и Светлану Лободу, группы "Грибы", "Руки вверх!" и "Ленинград", Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова, а также других артистов. Всего в финальный список вошли 30 исполнителей.

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Ранее ряд общественных организаций ополчились на певицу Светлану Лободу из-за ее частых выступлений в России. В сентябре в Одессе был отменен ее концерт. При этом мнения украинцев относительно певицы расходятся.