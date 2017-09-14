Мать Лободы официально отказалась от депутатского мандата

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Мать певицы Светланы Лободы Наталья подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Ирпенского городского совета, его рассмотрят на следующей сессии горсовета.

Заявление обнародовал мэр Ирпеня Владимир Карплюк на его странице в Facebook. Оно датировано 8 сентября.

Владимир Карплюк/Facebook Заявление матери Светланы Лободы Натальи о досрочном прекращении полномочий депутата Ирпенского городского совета

О том, что Наталья Лобода написала заявление о сложении депутатских полномочий, сообщал сам Карплюк еще в марте.

"Депутат Ирпенского городского совета Наталья Лобода обратилась с заявлением о досрочном прекращении ее депутатских полномочий. На следующей сессии Ирпенский горсовет рассмотрит ее заявление. К решению Натальи Васильевны отношусь с пониманием, ведь она в последнее время подвергалась нападкам в СМИ, которые существенно повлияли на состояние ее здоровья", – написал Карплюк, поблагодарив ее за работу.