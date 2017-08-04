Губернатор Одесской области о концерте Лободы: ей наплевать на Украину

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что нет ни одного юридического повода запрещать концерт украинской певицы Светланы Лободы в Одессе, однако поп-исполнительнице "абсолютно наплевать" на Украину.

Напомним, после анонса выступления LOBODA (Светлана Лобода) в Одессе вспыхнул очередной виток протестов активистов. Так, радикально настроенные активисты заявили, что не дадут Лободе провести новый концерт в Одессе, который запланирован 3 сентября на стадионе "Черноморец". Ранее в Одессе уже отменяли выступление Светланы Лободы из-за массовых акций протеста и столкновений.

"И Лобода. Выступления в Кремле, концерты на Первом канале России, раздача премий на Ру.ТВ, выступления на свадьбах и вечеринках российских олигархов. Деньги оказались превыше Украины. И все оправдания о том, что я просто так зарабатываю, а Украину я люблю — абсолютно бессмысленны. Именно поэтому я думаю, что Украину Лобода не то, чтобы не любит, ей на Украину абсолютно наплевать", — написал Степанов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что выступает за диктатуру закона и верховенство права.

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"Нет ни одного юридического повода запрещать концерт Лободы в Одессе. Есть только нравственная позиция. Позиция по отношению к Украине, тем, кто на войне и тем, кто в плену, кто уже не живет с нами, к их детям, женам, мужьям и родителям. Пусть наш город будет символом национального сплочения. Одесса – жемчужина! Обращаюсь к организаторам концерта- давайте поддержим прекрасный статус нашего города!", — резюмировал Степанов.