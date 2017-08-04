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    В Одессе остановлена продажа билетов на концерт Лободы

    (обновлено: )6410
    По словам одного из участников митингов против выступления Лободы в Одессе Сергея Стерненко, организаторы концерта утверждают, что билеты закончились. Сам активист убежден, что они решили отказаться от выступления из-за общественного резонанса.
    Светлана Лобода
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РАИ Новости Украина. Со всех сайтов, на которых продавались билеты на концерт LOBODA (Светланы Лободы), запланированный на одесском стадионе "Черноморец", исчезла возможность их купить.

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    Об отмене продажи билетов сообщил активист Сергей Стерненко.

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    "На некоторых просто удалили страницы с афишами, на одном написали, что продажа остановлена. Звоню, спрашиваю как можно попасть на такой замечательный концерт, а там отвечают, что билеты больше в продажу не идут. Типа "закончились", — написал он в своем Facebook.

    При этом он иронично отметил, что билеты пока в кассы сдавать не стоит — лучше дождаться официальной отмены концерта. 

    Facebook Сергея Стерненко
    Комментарий Сергей Стерненко по поводу концерта Светланы Лободы в Одессе

    Напомним, в Одессе уже отменяли выступление Светланы Лободы из-за массовых акций протеста и столкновений.

    После появления в городе афиш нового концерта исполнительницы радикально настроенные активисты заявили, что уже готовятся к ее приезду. Активисты ополчились на певицу из-за ее частых выступлений в России. 

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