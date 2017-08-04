В Одессе остановлена продажа билетов на концерт Лободы

КИЕВ, 4 авг — РАИ Новости Украина. Со всех сайтов, на которых продавались билеты на концерт LOBODA (Светланы Лободы), запланированный на одесском стадионе "Черноморец", исчезла возможность их купить.

Об отмене продажи билетов сообщил активист Сергей Стерненко.

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"На некоторых просто удалили страницы с афишами, на одном написали, что продажа остановлена. Звоню, спрашиваю как можно попасть на такой замечательный концерт, а там отвечают, что билеты больше в продажу не идут. Типа "закончились", — написал он в своем Facebook.

При этом он иронично отметил, что билеты пока в кассы сдавать не стоит — лучше дождаться официальной отмены концерта.

Facebook Сергея Стерненко Комментарий Сергей Стерненко по поводу концерта Светланы Лободы в Одессе

Напомним, в Одессе уже отменяли выступление Светланы Лободы из-за массовых акций протеста и столкновений.

После появления в городе афиш нового концерта исполнительницы радикально настроенные активисты заявили, что уже готовятся к ее приезду. Активисты ополчились на певицу из-за ее частых выступлений в России.