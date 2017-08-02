наверх
02.08.201702:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Одесские радикалы готовятся к новому концерту Лободы

    (обновлено: )21
    Активист Сергей Стерненко заявил, что Светлана Лобода "сама полезла в политику", согласившись вести церемонию вручения российской музыкальной премии. Он утверждает, что противники певицы не дадут ей выступить в Одессе в сентябре.
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Украинская исполнительница LOBODA (Светлана Лобода) спровоцировала очередной виток протестов активистов тем, что на российской музыкальной премии вручала награду за клип, снятый в Крыму, заявил один из организаторов митингов против выступления Лободы в Одессе Сергей Стерненко.

    Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка
    Думская.net
    Радикалы наступили на горло песне. Скандал вокруг певицы Лободы

    Певица была ведущей премии RU.TV, которая проходила весной 2017. 

    Смотрите также: В сети появилось новое видео драки перед концертом Лободы в Одессе

    "Светлана Лобода становится ведущей премии, где она получает главный приз, но в тоже время вручает награду на лучший клип в оккупированном Крыму. Поэтому я вообще не понимаю людей, которые говорят, что искусство вне политики. Она сама туда полезла", — заявил Стерненко в эфире "7-го канала".

    Ранее радикально настроенные активисты заявили, что не дадут Лободе провести новый концерт в Одессе, который запланирован 3 сентября на стадионе "Черноморец". 

    Ранее в Одессе уже отменяли выступление Светланы Лободы из-за массовых акций протеста и столкновений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Новый архитектурно-дорожный знак "Киев"
    Украина: жара наступает
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы