Одесские радикалы готовятся к новому концерту Лободы

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Украинская исполнительница LOBODA (Светлана Лобода) спровоцировала очередной виток протестов активистов тем, что на российской музыкальной премии вручала награду за клип, снятый в Крыму, заявил один из организаторов митингов против выступления Лободы в Одессе Сергей Стерненко.

Певица была ведущей премии RU.TV, которая проходила весной 2017.

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"Светлана Лобода становится ведущей премии, где она получает главный приз, но в тоже время вручает награду на лучший клип в оккупированном Крыму. Поэтому я вообще не понимаю людей, которые говорят, что искусство вне политики. Она сама туда полезла", — заявил Стерненко в эфире "7-го канала".

Ранее радикально настроенные активисты заявили, что не дадут Лободе провести новый концерт в Одессе, который запланирован 3 сентября на стадионе "Черноморец".

Ранее в Одессе уже отменяли выступление Светланы Лободы из-за массовых акций протеста и столкновений.