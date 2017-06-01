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    Культура

    Продюсер Лободы анонсировала новый концерт в Харькове

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    (обновлено: )38
    По словам продюсера певицы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной, Лобода будет петь в Украине как и в других странах мира, и "уже очень скоро в Харькове".
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    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина анонсировала новый конценрт в Харькове. Об этом продюсер сообщила на странице в Instagram. Крапивина сообщила, что в сети состоялась акция в поддержку Лободы, которую поддержали около 50 тысяч человек.

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    "Друзья, я вас уверяю, мы пели поем и будем петь в Украине как и в других странах мира. И уже очень скоро увидимся в Харькове", — написала Крапивина.

    Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины. Неизвестные бросили в толпу две петарды. Также в ход пошли дымовые шашки. "Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов. Позднее концерт Лободы в ночном клубе "Ибица" был отменен организаторами.

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