Продюсер Лободы анонсировала новый концерт в Харькове

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина анонсировала новый конценрт в Харькове. Об этом продюсер сообщила на странице в Instagram. Крапивина сообщила, что в сети состоялась акция в поддержку Лободы, которую поддержали около 50 тысяч человек.

"Друзья, я вас уверяю, мы пели поем и будем петь в Украине как и в других странах мира. И уже очень скоро увидимся в Харькове", — написала Крапивина.

Ранее сообщалось, что представители ряда патриотических организаций митинговали у ночного клуба "Ибица" в Аркадии, где был запланирован концерт певицы Светланы Лободы. Они требовали остановить выступление и изгнать исполнительницу, одно из требований — лишение ее гражданства Украины. Неизвестные бросили в толпу две петарды. Также в ход пошли дымовые шашки. "Кто-то применил слезоточивый газ и вспыхнула потасовка. Полиция задержала одного из активистов. Позднее концерт Лободы в ночном клубе "Ибица" был отменен организаторами.