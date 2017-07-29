"Нам просто плюют в лицо". В Одессе разгорается новый скандал из-за Лободы

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Экс-глава одесской ячейки организации "Правый сектор" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать концерт певицы Светланы Лободы в Одессе.

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"На 3 сентября в Одессе запланирован указанный концерт. И это вполне сознательная провокация и, не побоюсь сказать, попытка реванша тех, кто сотрудничает со страной-агрессором. Это вызов всей патриотической общественности Одессы, и я приглашаю всех своих друзей из других регионов на этот день прибыть в город. Потому что нам просто плюют в лицо", — написал он на своей странице в Facebook.

Сергей Стерненко/Facebook, 28 июля 2017

Сергей Стерненко/Facebook, 28 июля 2017

В мае в Одессе уже срывали концерт Лободы в клубе "Ибица". Протестующие в связи с ее выступлением жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией.

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По данным одесских СМИ, на Лободу ополчились из-за того, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд в Украину.