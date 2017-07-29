наверх
29.07.201719:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    "Нам просто плюют в лицо". В Одессе разгорается новый скандал из-за Лободы

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (369)

    (обновлено: )19401
    Новый концерт известной украинской певицы в Одессе запланирован на 3 сентября. Местный националист, ранее возглавлявший местную ячейку "Правого сектора", назвал планируемое выступление "сознательной провокацией".
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Экс-глава одесской ячейки организации "Правый сектор" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать концерт певицы Светланы Лободы в Одессе.

    Читайте также: Радикалы наступили на горло песне. Скандал вокруг певицы Лободы

    "На 3 сентября в Одессе запланирован указанный концерт. И это вполне сознательная провокация и, не побоюсь сказать, попытка реванша тех, кто сотрудничает со страной-агрессором. Это вызов всей патриотической общественности Одессы, и я приглашаю всех своих друзей из других регионов на этот день прибыть в город. Потому что нам просто плюют в лицо", — написал он на своей странице в Facebook.

    Сергей Стерненко/Facebook, 28 июля 2017
    Сергей Стерненко/Facebook, 28 июля 2017

    В мае в Одессе уже срывали концерт Лободы в клубе "Ибица". Протестующие в связи с ее выступлением жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией.

    Смотрите также: Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

    По данным одесских СМИ, на Лободу ополчились из-за того, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Крушение украинского грузового самолета в Африке
    Непогода в Украине
    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары
    Михаил Саакашвили
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев