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    Культура

    Лобода сделала скандальное заявление об Украине и России

    (обновлено: )996160
    Известная украинская певица Светлана Лобода заявила, что для нее разницы между Украиной и Россией, так как все славяне и все одной крови.
    Певица Светлана Лобода. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Известная украинская поп-исполнительница Светлана Лобода заявила, что для нее не существует разницы между Украиной и Россией.

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    Об этом певица сказала в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос о том, что украинская музыка намного круче российской, а российская якобы застряла на мертвой точке.

    "Для меня не существует разницы между Украиной и Россией. Мы все славяне и все одной крови. Просто в свое время на Украине было больше возможности для реализации того, что ты хочешь. На радиостанциях не так жестко ставили рамки: формат ты или не формат. Лично я работаю как с украинскими, так и с русскими авторами песен, аранжировщиками, танцорами. Талантливые люди есть везде! Главное сосредоточить их вокруг себя. Артист один в поле не воин", — сказала Лобода.

    Ранее сообщалось о срывах концертов Лободы. Так в одесском клубе "Ибица" в жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. По данным одесских СМИ, на Лободу ополчились из-за того, что она регулярно выступает в России, поддерживает российских артистов, которым запретили въезд в Украину.

    Смотрите также: Как в Одессе отменяли концерт Лободы: петарды, дымовые шашки и потасовка

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